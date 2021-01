가수 현아가 4번째 티저 이미지를 공개했다.현아는 23일 0시 공식 SNS를 통해 오는 28일 오후 6시 발매될 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’의 4번째 티저 이미지 두 장을 공개했다.공개된 티저 속에는 몸매가 강조되는 파격적인 스타일의 모노키니를 착용한 현아의 모습이 담겼다. 발목까지 감싸는 독특한 디자인의 의상에 강렬한 색조 메이크업을 더한 현아는 ‘핫 아이콘’다운 독보적인 카리스마를 드러냈다.특히 앞서 공개돼 화제를 모았던 사랑스러운 느낌의 티저와는 또 다른 섹시함을 발산한 현아는 다양한 콘셉트를 소화하며 신보 ‘I’m Not Cool’에 대한 기대감을 한층 높였다.현아의 새 미니앨범 ‘I’m Not Cool’은 현아의 있는 그대로의 모습과 이야기를 담아낸 5개의 트랙으로 구성되어 있다. 앨범과 동명의 타이틀곡인 ‘I’m Not Cool’은 무대 위에서 화려하고 쿨해보이는 현아가 ‘사실 나는 쿨하지 않아’를 외치며 솔직한 감정을 담아낸 곡으로, 싸이와 현아와 던(DAWN)이 작사에 참여했다.역대급 관심 속 컴백을 예고한 현아는 발매 당일인 28일 오후 8시 네이버 NOW. ‘#OUTNOW’에서 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’과 현아가 작사한 수록곡 ‘GOOD GIRL (굿 걸)’ 무대를 선보이고 앨범 준비 비하인드 스토리를 공개할 예정이라 기대를 높인다.1년 2개월 만의 컴백을 앞둔 현아가 ‘I’m Not Cool’을 통해 어떤 새로운 변신을 선보일지 음악팬들의 관심이 더욱 고조되고 있다.