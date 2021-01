걸그룹 블랙핑크 제니가 유튜브 채널을 개설했다.제니는 16일 자신의 개인 유튜브 채널을 통해 'Hello world . From Jennie'라는 제목의 첫 영상을 공개했다.이날 제니는 "드디어 제가 유튜브 채널을 열게 됐다. 생일을 맞아 뭘 하면 좋을까 생각하다가 여러분들과 일상이랑 재밌는 걸 공유해보고자 카메라를 켰다"고 말했다. 또 "제 첫 유튜브를 1월 16일에 올릴건데 생일을 맞아서 커버 영상도 준비했다. 많이 찾아봐달라"며 웃어보였다.이어 제니는 데일리룩을 소개하는가 하면 맨디 무어의 'When Will My Life Begin?' 커버 영상을 공개해 눈길을 모았다.마지막으로 제니는 "앞으로도 노력해서 더 좋은 영상을 만들어보겠다. 최고의 생일이 되길 기원해준 팬들에게 감사하다고 전하고 싶다. 곧 만날 수 있길 바란다"고 전했다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 오는 1월 31일 라이브스트림 콘서트 'YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW'를 앞두고 있다.