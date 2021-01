그룹 임팩트 출신의 배우 이상이 한국 최초 음악 BL 드라마 ‘Wish you 위시유 : 나의 마음속 너의 멜로디’를 통해 연기자로 성공적인 첫발을 내딛었다.전 세계 200여국에 동시 방영된 이번 작품은 음악과 로맨스를 다룬 BL소재의 웹드라마다. 한국식 로맨틱 드라마 코드와 음악이 어우러진 작품으로 음악에 대한 열정을 품은 소심하지만 자신의 소신을 지킬 줄 아는 윤상이 역을 맡아 가수이자 배우 이상의 매력을 보여주었다.특히 이상은 소속 그룹 임팩트 활동으로 일본, 유럽권, 미주권을 기반으로 한 왕성한 해외 K팝 시장에서의 팬덤을 확보해 왔고, 이번 작품을 통해 전 세계의 K드라마 팬들에게도 깊은 인상을 주는 기회가 되었다.이상은 지난달 25일 웹드라마의 종영을 맞아 “첫 주연작으로 과감한 장르의 BL 작품을 선택하기까지 많은 고민이 있었고, 작품을 준비하는 동안에도 캐릭터 분석을 위해 고민이 많았지만 많은 분들의 도움으로 많은 것을 배우고, 잘 마무리할 수 있었다”며, “앞으로 배우로서 많은 역할을 하고 싶다는 욕심을 심어준 작품이었다”고 소감을 밝혔다.한편 Wish you 위시유 : 나의 마음속 너의 멜로디는 오는 15일 넷플릭스를 시작으로 LGU+TV, Olleh KT, SK Btv, 아이돌로맨스 전용앱 등 국내 전 플랫폼과 전 세계 서비스(라쿠텐 비키, 일본 라쿠텐TV, 대만 라인TV, We TV, IFlix 등)를 통해 감독영화판을 공개할 예정이다.