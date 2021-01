그룹 샤이니가 드디어 완전체로 컴백한다.SM엔터테인먼트는 6일 오후 스포츠한국에 "샤이니가 새 앨범을 준비 중이다. 컴백 일정은 확정되는 대로 발표 예정"이라고 밝혔다.샤이니는 앞서 지난 1일 네이버 V라이브를 통해 진행된 ''SMTOWN LIVE "Culture Humanity"' 도중 컴백을 예고하며 팬들의 관심을 받았다. 이날 공연에는 샤이니 멤버 중 태민이 홀로 솔로곡과 슈퍼엠의 곡을 선보였고 온유, 키, 민호는 공연을 선보이지는 않았지만 광고 형식의 영상을 통해 "2021 SHINEE IS BACK"이라는 문구와 함께 샤이니의 히트곡이 배경 음악으로 등장해 샤이니의 완전체 컴백이 임박했음을 유추하게 했다.샤이니의 완전체 활동은 2018년 9월 발표된 정규 6집 ‘The Story of Light‘ Epilogue - The 6th Album’(더 스토리 오브 라이트) 이후 3년 만이다. 군필돌로 돌아온 온유, 키, 민호와 형들의 입대와 함께 가장 활발한 솔로 활동을 펼치며 샤이니의 아성을 유지해온 태민의 완전체 활동이 어떤 시너지를 일으킬지 관심이 집중된다.