가수 현아가 화보 현장을 공개했다.현아는 최근 자신의 인스타그램에 "Up and down 심한애"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 현아는 화보 촬영에 한창인 모습이다. 의상은 흰색의 길이가 짧은 '크롭(crop)' 스타일의 상의와 숏팬츠를 매치했다.현아는 엉덩이를 쭉 빼고 카메라를 응시하는가 하면 얼굴에 두 손을 얹고 도발적인 눈빛을 더해 프로페셔널한 포즈를 완성했다. 특히 현아만의 섹시함이 폭발하는 도발적인 분위기가 눈길을 끈다.한편 현아는 지난 8월 컴백 예정이었지만, 건강 이상으로 활동을 잠정적으로 연기한 바 있다.