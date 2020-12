걸그룹 트와이스가 '2020 MBC 가요대제전'에서 완벽한 무대를 꾸몄다.트와이스는 12월 31일 방송된 '2020 MBC 가요대제전'에 출연했다.이날 트와이스 멤버들은 'I CAN'T STOP ME' 디스코 버전, 'MORE & MORE + CRY FOR ME' 등으로 열정적인 무대를 완성했다. 특히 복고풍 분위기와 화려한 의상을 완벽하게 소화한 멤버들의 매력이 돋보였다.한편 이날 '2020 MBC 가요대제전'에는 트와이스를 비롯해 박진영, 비, 엄정화, 송가인, 헨리, 임영웅, 위너 강승윤, 마마무, 갓세븐, 스트레이 키즈, 있지, NCT, 노라조, 더보이즈, 둘째이모 김다비, 몬스타엑스, (여자)아이들, 아이즈원, 에스파, 오마이걸, 이달의 소녀, 제시, 트로트의 민족 TOP4, 폴킴, 화사 등이 풍성한 무대를 선보였다.