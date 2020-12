방탄소년단 슈가, '빅히트 레이블즈 콘서트' 등장… 2개월 만 공식 무대

방탄소년단 슈가, '빅히트 레이블즈 콘서트' 등장… 2개월 만 공식 무대그룹 방탄소년단의 슈가가 '빅히트 레이블즈 콘서트'에 등장해 놀라움을 안겼다.슈가는 31일 오후 9시 30분 위버스를 통해 진행된 빅히트 레이블즈 합동 콘서트 '2021 NEW YEAR’S EVE LIVE presented by Weverse'(이하 '빅히트 레이블즈 콘서트')에 모습을 드러냈다.어깨 수술로 인해 지난 11월부터 두 달 가량 활동을 중단해왔던 슈가는 이날 '빅히트 레이블즈 콘서트' 무대에 올라 고 신해철 헌정 무대를 소개했다.슈가는 "어제의 나를 만날 수 있다면 오늘의 나는 더 나은 사람이 되어있을까"라며 "우리가 걸어온 길에는 수많은 정답과 오답 속 숱한 밤을 잠들지 못하게 하는 끝없는 질문들이 새겨져 있다. 여기 그 질문에 아낌없이 답해온 이가 있다"며 신해철의 무대를 소개했다.또한 슈가는 공연의 제일 마지막 순서인 방탄소년단의 무대 중 'Make it rihgt'와 'Life goes on'의 무대를 함께 하며 7명 멤버가 모두 함께 하는 완전체 무대를 선사해 아미들을 환호하게 했다.한편 이날 공연에는 빅히트 레이블즈 소속 아티스트인 이현, 범주, 뉴이스트, 방탄소년단, 여자친구, 투모로우바이투게더, ENHYPEN이 참여해 화려한 무대를 펼쳤다. 이날 공연은 “우리는 연결되어 있다(We’ve connected)”라는 대주제 아래, ‘WE’, ‘RE’, ‘NEW’, ‘2021 Connect’ 네 가지 테마로 아티스트들의 음악과 퍼포먼스, 무대가 다채롭게 펼쳐졌다. 또한 해외 뮤지션 할시(Halsey), 라우브(Lauv), 스티브 아오키(Steve Aoki) 등도 영상을 통해 방탄소년단의 무대를 함께 펼치며 함께 교감했다.