'2020 MBC 가요대제전 : THE MOMENT'이 오늘(31일) 막을 연다.이날 일산 MBC 드림센터에서 '2020 MBC 가요대제전 : THE MOMENT'가 열린다. 장성규, 윤아, 김선호가 3MC로 호흡을 맞출 예정이다.특히 가요대제전에서는 최초로 공개되는 레전드 듀오 박진영×비(정지훈)의 역대급 컬래버레이션 신곡 무대가 예고 됐다. 폭넓은 스펙트럼으로 장르를 넘나드는 두 음악천재 송가인×헨리의 크로스오버, 그리고 돌아온 가요계 대표 섹시 디바 엄정화의 디스코 파티 무대 역시 기대를 높인다.이날 라인업에는 2020년 가요계에 폭발적인 트로트 열풍을 몰고 온 감성장인 임영웅부터 힙한 매력과 실력으로 인정받는 '믿듣맘무' 마마무, 칼군무로 무장한 글로벌 대세 NCT 2020이 출연, 꽉 찬 무대를 선사할 예정이다.GOT7(갓세븐), ITZY(있지), Stray Kids(스트레이키즈), TWICE(트와이스), 강승윤, 노라조, 더보이즈, 둘째이모김다비, 몬스타엑스, (여자)아이들, 아이즈원, 에스파, 오마이걸, 이달의 소녀, 제시, 트로트의 민족 TOP4, 폴킴, 화사 (가나다순) 등도 출연해 화려한 무대로 2020년의 마지막을 장식할 예정이다.환불원정대로 출연 예정이었던 이효리는 코로나19 상황이 심각함에 따라 제작진과 논의 끝에 참석하지 않기로 해 아쉽게도 환불원정대의 무대는 만나볼 수 없게 됐다. 환불원정대의 나머지 멤버 만옥(엄정화), 실비(제시), 은비(화사)는 '본캐'로 MBC 가요대제전에 참석한다.한편, '2020 MBC 가요대제전 : THE MOMENT'는 오늘(31일) 오후 9시에 방송된다. 모든 출연자 및 스태프의 안전을 최우선으로 해 무관중, 비대면으로 진행할 예정이다.