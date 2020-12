▶ 디지털 싱글 'We Still (Be With U)'

▶ 7집 수록곡을 겨울 분위기 맞춰 새롭게 편곡

▶ 멤버 직접 촬영한 스페셜 영상까지

[스포츠한국 조성진 기자] 아스트로(MJ, 진진, 차은우, 문빈, 라키, 윤산하)가 31일 오후 6시 디지털 싱글 'We Still (Be With U)'를 발매한다.'We Still (Be With U)'는 아스트로의 일곱 번째 미니앨범 'GATEWAY'에 수록된 'We Still'을 겨울 분위기에 맞춰 새롭게 편곡한 곡이다. 부제 'Be With U'는 "아스트로가 늘 팬들과 함께이고, 앞으로도 함께할 것"이란 의미를 담고 있다.이번 디지털 싱글엔 멤버들의 내레이션 멘트 뿐만 아니라 직접 촬영한 스페셜 영상까지, 아스트로의 적극적인 참여와 열정이 담겨 있다.아스트로의 디지털 싱글 'We Still (Be With U)'는 31일 오후 6시부터 각종 음원 사이트에서 접할 수 있으며, 스페셜 영상은 아스트로 공식 유튜브 채널과 네이버 V LIVE에서 확인할 수 있다.