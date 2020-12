가수 엄정화가 신곡 '호피무늬' 무대를 ‘2020 SBS 가요대전 in DAEGU’에서 최초 공개했다.'2020 SBS 가요대전 in 대구'가 25일 오후 개최됐다. 이번 '2020 SBS 가요대전 in 대구'는 '더 원더 이어'(The Wonder Year)라는 주제로 열린 가운데 엄정화는 최근 발표한 새 디지털 싱글 '호피무늬(Feat. 화사, DPR LIVE)' 무대를 최초 공개했다.화사가 피처링에 참여한 이번 신곡은 엄정화만의 독보적인 음악 스타일과 압도적인 카리스마를 집대성한 곡으로 엄정화는 그 어느 때보다 강렬한 변신에 성공했다.전체 프로듀싱에 다이나믹 듀오 개코, 피처링에 화사·DPR LIVE, 안무에 리아킴, 코러스에 챈슬러가 참여해 보고 듣는 재미를 더했다.한편, 이날 열린 ‘2020 SBS 가요대전’에는 방탄소년단(BTS), 트와이스(TWICE), 세븐틴, GOT7, 몬스타X(MONSTA X), 마마무, 제시, 뉴이스트, 여자친구, 오마이걸, 아이즈원(IZ*ONE), 더보이즈, Stray Kids, (여자)아이들, ATEEZ, ITZY, TOMORROW X TOGETHER, 에이프릴, 모모랜드, CRAVITY, TREASURE, aespa, ENHYPEN이 출연했다.