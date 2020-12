▶ 트위터, 인스타, 페이스북 등 SNS 통해

▶ 기저 버틀러, “‘Mississippi Queen’ 가장 위대한 리프 중 하나”

▶ 워런트, “‘Mississippi Queen’은 클래식록 애국가”

▶ 알렉스 스콜닉, “그의 몇몇 릭은 꼭 배워둘 필요”

▶ 닐숀, “그는 내 연주에 큰 영향 줘”

[스포츠한국 조성진 기자] 지난 23일(현지시각) 타계한 미국의 전설적 하드록 그룹 마운틴(Mountain)의 기타리리스트 레슬리 웨스트에 대한 유명 뮤지션의 추모가 끊이지 않고 있다.전성기를 함께 했던 블랙 새버스의 토니 아이오미, 피터 프램튼, 그리고 ‘대세’ 블루스록 기타리스트 조 보나마사, 조 새트리아니 등등 많은 기타리스트와 록 밴드들이 SNS를 통해 레슬리 웨스트 추모에 나서고 있는 것이다. 각 뮤지션의 트위터, 인스타 등등 SNS에서 발췌한 일부 내용을 정리했다.부디 올 한해 남은 6일 동안은 명 음악인의 부고 소식이 없길 바랄 뿐이다.“레슬리는 내 영웅이고 친구였다. 그는 신사이자 최고의 록 기타리스트 중 하나로 ‘Theme From An Imaginary Western’의 솔로와 작곡은 놀랍다.”(조 보나마사는 자신의 인스타그램에 레슬리 웨스트를 추모하는 장문의 글을 올렸는데, 마운틴의 명곡 ‘Theme For An Imaginary Western’의 ‘for’를 ‘from’으로 표기하고 있다.)“레슬리 웨스트의 비보를 듣게 돼 너무 슬펐다. 그는 위대한(great) 기타 연주자였고 마운틴은 블랙 새버스가 미국 초기 투어에서 서포트한 첫 번째 밴드 중 하나였다. 우리는 그 투어에서 좋은 관계를 맺었다. 레슬리의 연주와 사운드는 훌륭했고 그는 또한 훌륭한 싱어였다.”“마운틴의 ‘Mississippi Queen’은 역사상 가장 위대한 리프 중 하나다. 삼가 고인의 명복을 빈다.”“레슬리 웨스트에 대한 이 끔찍한 소식을 듣게 돼 매우 슬프다. 그는 내 연주에 큰 영향을 미쳤다.”“내 기타 영웅 중 하나인 레슬리 웨스트를 잃은 것에 매우 슬프다. 그의 밴드 마운틴은 놀랍고(amazing) 그의 기타 톤은 항상 내게 큰 영향을 끼쳤다. 그는 록 기타의 거대한 전설이다.”“레슬리 웨스트의 레스폴 주니어 기타 연주 톤이 특히 나를 감동시켰다.”“우리는 올해 많은 위대한 기타 연주자를 잃었다…그는 위대한 기타리스트 중 하나이자 좋은 친구였다. 나는 그가 우리가 잃어버린 다른 모든 뮤지션들과 함께 ‘로큰롤 천국’에 있을 것이라고 확신한다.”“또 하나의 위대한 이가 사라졌다…뛰어난 연주뿐만 아니라 그는 탁월한 센스와 유머로 이야기를 재미있게 하는 능력을 갖추고 있었다. 만일 당신이 연주한다면 그의 몇몇 릭은 꼭 배워둘 필요가 있다.”“레슬리 웨스트가 세상을 떠났다는 소식을 듣고 너무 슬펐다. 수백만 명의 음악 리스너가 당신의 음악을 기억할 것이다.”“RIP 기타 갓(God). 클래식록 애국가 ‘Mississippi Queen’을 연주한 하드록 그룹 마운틴의 레슬리 웨스트가 75세의 나이로 타계했다. 2020년의 거대한 손실이다.”“레슬리 웨스트와 그의 기타 연주를 정말 사랑했다. 마운틴은 아메리칸 헤비메틀의 시작이라고 생각한다.”“험블파이(Humble Pie)가 미국에 와 공연을 할 때 처음 만난 미국 기타리스트가 레슬리 웨스트였다. 레슬리의 연주와 소리는 그가 한 모든 것을 지켜보게 할 만큼 인상적인 것이었다.”“진정한 하드코어 로큰롤 기타 전사 중 한 명! 내 인생에서 당신과 같은 전설을 찾지 못했을 만큼.”“R.I.P…마운틴을 듣는 것에 대해 지친(지루한) 적이 한 번도 없다.”“우리는 무대에서 함께 즐거운 시간을 보냈다. 그의 모든 훌륭한 음악에 감사드린다.”“함께 공연했을 때부터 레슬리는 최고 중 최고였다. 다시 71년으로 돌아가 멋진 여행을 하길….”