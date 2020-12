‘2020 SBS 가요대전 in DAEGU’가 생방송이 아닌 100% 사전 녹화로 진행된다.SBS 측은 "‘2020 SBS 가요대전 in DAEGU’는 코로나19 방역 지침을 철저히 준수하면서 출연진과 현장의 안전을 위해 모든 무대를 사전 녹화로 진행한다"고 24일 밝혔다.이는 최근 확산세가 심각해진 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로, 현장 인원 최소화와 출연 그룹 간 접촉을 피하기 위해 결정한 조치다. 사전 녹화는 12월 초부터 시작해 상당 부분 마친 상태다.올해 ‘2020 SBS 가요대전 in DAEGU’는 ‘The Wonder Year’이라는 주제로 그룹 방탄소년단, TWICE, 세븐틴, GOT7, MONSTA X, 마마무, 제시, 뉴이스트, 여자친구, 오마이걸, IZ*ONE, 더보이즈, Stray Kids, (여자)아이들, ATEEZ, ITZY, TOMORROW X TOGETHER, 에이프릴, 모모랜드, CRAVITY, TREASURE, aespa, ENHYPEN이 출연한다. 붐, 김희철, 에이프릴 나은이 MC를 맡는다.‘2020 SBS 가요대전 in DAEGU’는 25일 오후 7시 30분 방송된다.