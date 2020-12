▶ 전설적 하드록 그룹 ‘마운틴’ 기타리스트

[스포츠한국 조성진 기자] 올 한해는 기타계의 전설적인 별들이 유독 많이 사라졌다. 크리스마스를 하루 앞두고 기타계에 또 하나의 비보가 날아왔다.미국의 하드록 그룹 마운틴(Mountain) 기타리스트였던 레슬리 웨스트가 23일(현지시각) 향년 75세의 나이로 타계했다고 레슬리 웨스트의 협찬(엔도서)사 ‘딘(Dean) 기타’가 페이스북을 통해 밝혔다.‘Never in My Life’, ‘Nantucket Sleighride’, ‘Theme for an Imaginary Western’ 등 여러 히트곡으로 잘 알려진 마운틴은 60년대 후반에서 70년대 초반까지 활동한 전설적인 하드록 밴드 중 하나다. 3인조 구성으로 출발해 무겁고 강렬한 사운드를 펼쳐 데뷔 당시 ‘제2의 크림’으로 평가받기도 했다.레슬리 웨스트의 사인은 심장마비라고 스티브 카라스 대변인이 밝혔지만 정확하겐 당뇨 및 각종 합병증이 원인이 된 것으로 보인다.레슬리 웨스트는 150kg이 훨씬 넘는 거대한 체구에서 뿜어져 나오는 헤비 리프와, 느리지만 진폭이 매우 넓은 따뜻한 감성의 비브라토가 특히 강점이다. 레슬리 웨스트의 이러한 비브라토는 B.B.킹, 에릭 클랩튼 등을 비롯한 몇몇 비브라토의 대가들과 어깨를 나란히 할 만큼 일렉트릭 기타사에 길이 남을 유산으로 평가받고 있다.그러나 레슬리 웨스트는 바로 이 거대한 몸무게 때문에 평생 고통을 겪어야 했다. 특히 당뇨병이 오랫동안 그를 괴롭혔고 2000년대 초 방광암에 걸리기도 했다. 당뇨로 인한 각종 합병증으로 결국 그의 오른쪽 아래 다리를 절단해야 했다. 결국 의족(prosthetic)을 사용한 그는 수술과 재활의 여파로 타계 직전까지 각종 합병증에 시달렸다. 2011년엔 다리 절단으로 마이클 셍커&울리 로스와 예정된 ‘3 기타 히어로즈’를 연기해야 했는데 그럼에도 같은 해에 슬래쉬, 빌리 기본스, 잭 와일드, 스티브 루카서 등의 피처링이 돋보이는 ‘Unusual Suspects’ 앨범을 발표했다.이처럼 인생의 대부분을 헤비급 체구로 고생한 웨스트지만 한편으론 바로 이런 거대한 존재감이 무대에 서면 압도적이었다. 69년 우드스톡 페스티벌에서도 탁월한 연주와 함께 그의 산맥과도 같은 우람한 체구가 단연 화제였다.다리 절단 후 레슬리 웨스트는 의족을 착용하고 무대에 섰기 때문에 공연 시 몸의 균형을 유지하는 것이 가장 힘들었다고 몇몇 인터뷰에서 밝힌 바 있다. 이 때문에 휠체어에 앉아 연주하기도 했다. 2015년엔 피터 프램튼, 브라이언 메이와의 콜라보를 하기도 했다.레슬리 웨스트는 생전 ‘기타월드’와의 인터뷰에서 이렇게 말한 바 있다. “나는 기술적으로 훌륭한 기타리스트가 아닙니다. 이 두 손가락으로만 연주하는 기타리스트죠. 그럼에도 사람들이 나를 기억하는 이유는 독창성일 겁니다. 100 명의 플레이어를 함께 연주하게 하면 98 또는 99개는 모두 똑같이 들릴 겁니다. 하지만 다른 연주를 하는 사람은 자신의 음악을 하고 있어 다르게 들리죠.”