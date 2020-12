▶ 폴 매카트니, 스티브 루카서, 네이선 이스트

▶ 데이브 그롤, 로비 크리거, 조 월시, 레니 크라비츠

▶ 코니 베일리, 쉐릴 크로우, 벤 하퍼 그 외

▶ 링고 스타의 홈스튜디오에서 레코딩

▶ 내년 3월 유니버설뮤직 통해 발매

[스포츠한국 조성진 기자] 비틀즈 드러머 출신의 링고 스타(80)가 내년 3월 유니버설뮤직에서 새 EP 앨범 [Zoom In]을 발매한다고 공식 웹사이트를 통해 밝혔다.무엇보다도 이번 앨범은 막강한 피처링이 눈길을 끈다.폴 매카트니가 게스트 보컬로 참여한 것이 가장 먼저 눈에 띄며 이외에 명 기타리스트 스티브 루카서와 명 베이시스트 네이선 이스트, 그리고 데이브 그롤, 조 월시, 레니 크라비츠, 코니 베일리, 쉐릴 크로우 등등 여러 뮤지션이 함께 했다.‘Zoom in Zoom Out’에선 록그룹 도어즈 출신의 기타리스트 로비 크리거의 연주도 들을 수 있다.‘Here's to the Nights’는 스타들이 함께한 이번 신작의 하이라이트다. 폴 매카트니를 비롯해 스티브 루카서, 네이선 이스트, 조 월시, 코니 베일리, 에릭 버튼, 쉐릴 크로우, 데이브 그롤, 벤 하퍼, 레니 크라비츠 등등 여러 유명 뮤지션이 게스트로 참여했다.이외에 여러 곡에서 쟁쟁한 피처링과 함께 하는 사운드를 접할 수 있다.새 EP는 링고 스타가 지난 4월과 10월 사이에 자신의 홈스튜디오에서 레코딩했다. 링고 스타는 “힘든 한 해를 끝내는 좋은 노래 같은 느낌이 들어서 새해를 맞아 제 시간에 내고 싶었다“며 ”여기 우리가 기억하지 못하는 밤과 잊지 못할 친구들이 있고 2021년 모두에게 평화와 사랑을 기원한다”고 말했다.