걸그룹 트와이스가 화려한 미모를 뽐냈다.지난 6일 '2020 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(2020 Mnet Asian Music Awards)에서 깜짝 공개된 트와이스 'CRY FOR ME' 무대는 Mnet 공식 유튜브 채널 'Mnet K-POP'에 게재된 지 7일 만에 영상 조회 수 1000만 뷰를 돌파하는 등 뜨거운 반응을 이끌었다.18일 정식 발매된 'CRY FOR ME'는 브라질, 인도네시아, 태국 등 20개 지역 아이튠즈 송 차트 1위, 월드와이드 아이튠즈 송 차트 2위 등 호성적을 기록 중이다. 공식 음원 영상 'TWICE "CRY FOR ME" (Official Audio)'는 19일 오전 7시 기준 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 3위에 올랐다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 새 노래를 향한 뜨거운 관심에 보답하고자 19일 트와이스의 촬영 비하인드 컷을 공개했다. 블랙 앤 화이트 의상으로 시크한 매력을 뽐낸 멤버들은 화려한 액세서리까지 소화하며 비현실적인 미모를 뽐냈다. 특히 다크한 카리스마부터 천사같이 환한 미소까지 서로 상반된 느낌을 자아내 시선을 사로잡았다.한편, 'CRY FOR ME'는 사랑과 증오가 뒤엉킨 혼란스러움을 담은 곡으로 트와이스의 한층 깊어진 감성과 매혹적인 변신을 만날 수 있다.