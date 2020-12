▶ 네 번째 기타 인스트루멘틀 솔로앨범

[스포츠한국 조성진 기자] 이승철밴드 기타리스트 박창곤(46)이 오는 24일(목) 새 솔로앨범 [Escalade]를 발매한다. 2002년에 발매한 1집 [Jackpot], 2008년의 2집 [My Dreams], 그리고 2012년의 3집 [Guitar in Love]에 이은 네 번째 정규앨범이다.박창곤은 이선희, 비, 세븐, 박강성, 이수영 등 여러 유명가수들의 앨범/공연 세션 및 김경호 밴드를 거쳐 현재의 ‘이승철 황제밴드’에 이르기까지 바쁜 스케줄 속에서도 기타 인스트루멘틀 음악에 대한 애정을 고수하고 있다.“국내에서 유독 찾아보기 힘든 앨범 중 하나가 기타 인스트루멘틀 앨범입니다. 대중에게 쉽게 어필되기 힘든 구조다 보니 빛을 보지 못할 뿐 아니라, 현재와 같이 ‘1분 미리 듣기’로 곡의 전체적인 분위기를 전달해야 하는 스트리밍 시스템에선 연주앨범이 인기를 얻기란 매우 힘들죠.”노래(보컬)가 없이 연주로만 구성된 기타 인스트루멘틀 앨범은 국내에선 찬밥 신세임에도 박창곤은 [Escalade]까지 이런 인스트루멘틀 지향의 앨범을 무려 4장이나 선보인 그야말로 ‘초지일관’ 뚝심의 기타리스트다.더욱이 온갖 캐롤송으로 뒤덮이는 크리스마스이브(24일)에 새 앨범을 발매하는 것도 주목된다. ‘흔한’ 캐롤송이 아닌 ‘본격’ 기타 인스트루멘틀 음악으로 2020 크리스마스를 맞이한다는 또 다른 의미가 담겨 있다.코로나19로 올 한해는 전 세계가 최악의 암흑기를 보내야 했다. 그럼에도 박창곤은 이에 굴하지 않고 꾸준히 창작에 몰두하며 네 번째 정규앨범을 완성했다. 코로나19에서 오히려 강한 의지로 한 단계 더 도약하자는 의미로 앨범 타이틀도 ‘Escalade’로 지었다.이번 앨범은 크라우드펀딩을 통해 제작되었다는 점에서 더욱 의미가 크다. 코로나 상황이었음에도 많은 팬의 뜨거운 성원으로 목표치의 두 배가 넘는 금액이 조성돼 수월하게 앨범을 제작할 수 있었다. 다시 한번 박창곤의 대중적 인기를 증명하는 사례다.새 솔로앨범에서 박창곤은 기타 외에 베이스 기타도 직접 연주했다. 또한 드럼, 건반 등 그 외 다른 악기들도 모두 그 자신이 직접 프로그래밍했다.박창곤의 새 앨범 [Escalade]은 세계적인 레코딩 전문 ‘스털링 사운드(Sterling Sound)’가 마스터링을 담당했다. ‘스털링 사운드’는 레이디 가가, 두아 리파, 제이슨 므라즈, 셀레나 고메즈 등등 수많은 슈퍼스타의 마스터링 작업을 했으며 마마무는 물론 BTS ‘다이너마이트’ 마스터링까지 한국과도 각별한 인연이 있다.스털링 사운드의 선임 엔지니어 UE 나스타시(UE Nastasi)가 마스터링을 총괄했는데 그는 에릭 존슨의 2005년 앨범 ‘Bloom’ 마스터링은 물론 램오브갓, 바이오헤저드, 패러다이스 로스트 등등 많은 헤비메틀 밴드에 이르기까지 다양한 장르를 소화하고 있는 세계적인 마스터링 엔지니어다.“스털링 사운드의 나스타시와 작업하며 너무 좋았습니다. 제가 보내준 음원을 기대 이상으로 잘 마스터링했으니까요. 특히 저음 쪽이 좋았고 깨끗하고 부드러운 사운드, 그러면서도 파워풀할땐 힘차게 뻗는 엣지있는 사운드도 돋보였습니다.”UE 나스타시를 비롯한 스털링 사운드 관계자들은 박창곤의 이번 앨범에 대해 “멋진 연주일뿐만 아니라 요근래 듣기 힘든 기타 인스트루멘틀 사운드라서 더욱 좋다”며 엄지척을 연발했다고 한다. 뿐만 아니라 이번 앨범을 ‘스털링 사운드’ 공식 홈페이지 맨 위쪽에 등록시킬 정도로 각별한 애정을 보이고 있다.‘Aliens Dream’에서 ‘아리랑’까지 모두 10곡을 수록한 [Escalade]는 조 새트리아니에서 스티브 바이, 게리 무어라는 걸출한 3명의 기타 영혼이 깃들어 있다고 해도 좋을 만큼 연주에서 영향받은 면과 존경심 등이 잘 나타나 있다.“조 새트리아니는 기타 인스트루멘틀이란 음악을 탁월한 구성과 패셔너블하게 연출한 기타리스트입니다. 여전히 존경하고 닮고 싶은 롤모델이죠.”신시사이저 아르페지오 리프와 16비트의 경쾌한 바운스 리듬으로 포문을 여는 ‘Aliens Dream’의 솔로 타입과 진행방식, 분위기 등에서 조 새트리아니의 영향이 강하게 느껴지며 스티브 바이 느낌이 나기도 한다.변박 리듬의 ‘The Led’는 특히 메인 헤비 리프가 돋보인다. ‘문기타 공방’에서 특별 제작한 게르마늄 퍼즈페이스인 ‘문페이스 고니팍’을 사용해 70년대의 하드록 질감, 즉 빈티지한 감성을 연출했다.비극과 서정미가 공존하는 ‘Long Way’는 게리 무어를 기리는 헌정 곡이다. 생전 게리 무어가 코지 파웰과 함께 했던 ‘Sunset’의 느낌을 연상케 한다. ‘Memories in China’에서도 게리 무어의 정서가 이어지고 있다.조 새트리아니 풍의 경쾌한 인스트루멘틀 셔플 기타를 연상케 하는 ‘Super Rocket’에선 박창곤의 장기 중 하나인 왼손 레가토 속주 프레이즈가 유려하게 흐른다.‘Summer(Vivaldi)’는 비발디 4계 중 ‘여름’을 록으로 편곡한 것으로 3집에 수록된 ‘봄’의 연장선에 있는 작품이다.건반과 스트링 앙상블이 함께 하는 ‘Midnight’에선 클래식 기타회사 세고비아에서 박창곤을 위해 제작한 ‘세고비아 커스텀’ 기타로 클래시컬한 우아함과 고독, 아름다움 등을 표현하고 있다.마지막 트랙 ‘아리랑’은 그동안 많은 기타리스트들이 리메이크한 바 있다. 박창곤은 ‘아리랑’의 테마 메로디를 간결 담백하게 시작해 강렬한 셔플 하드록 버전으로 뜨겁게 달구고 있다. 지난 11월에 엣지(Edge) 기타에서 박창곤을 위해 제작해준 ‘엣지 커스텀 기타’로 연주했다.박창곤은 대중성향을 잘 파악하는 재주가 있다. 이번 앨범도 본격 기타 인스트루멘틀임에도 거부감이 전혀 들지 않는 음악이 주를 이룬다. 라이트닝 리스너에서 매니아까지 고루 흡수할 수 있는 스펙트럼이다.“단지 1000명만 듣는 것보단 1만 명이 들어주면 더 좋다고 생각해요. 이러한 의도로 일반 대중도 거부감 없이 편하게 들을 수 있는 연주앨범을 만들자고 했던 것입니다.”“수록곡 모두 제겐 의미깊은 트랙들이지만 그중에서도 ‘Long Way’와 ‘아리랑’을 베스트로 꼽고 싶습니다.”박창곤의 정규 4집 [Escalade]는 오는 24일 온·오프라인 동시 발매되며 각종 음원사이트를 통해 접할 수 있다. 발매에 앞서 21일(월)부터 크라우드펀딩에 참여했던 사람을 대상으로 ‘선 배송’을 시작한다.박창곤은 이번 4집에서 펜더 스트라토캐스터(마크 켄드릭), 깁슨 레스폴 골드탑, 스윙 곤 커스텀 등 3종의 스윙기타와 솔다노, 마샬, 65년 펜더 리버브 앰프를 사용했다. 이펙트도 라인식스 힐릭스(Line 6 Helix), 무어 오디오-GE300 등등 여러 모델을 사용했다.“코로나19가 내년에도 계속될 것 같아 당분간은 오프라인 공연 무대보단 유튜브 등에 정진하려고 합니다. 집에 있는 시간이 많다 보니 오히려 창작 활동도 더 열심히 하게 되는 것 같아요. 내년에는 또한 기타 인스트루멘틀 외에 유명가수들의 피처링으로 가사가 있는 곡을 프로젝트 형태로 담은 싱글앨범도 발매할 계획입니다.”