태연이 오는 15일 발매되는 새 미니앨범 수록곡 'To the moon'(투 더 문)의 작사, 작곡에 참여했다.신곡 'To the moon'은 부드러우면서도 간결한 비트를 타고 시크하게 툭 던지는 듯한 태연의 가창이 돋보이는 곡으로, 가사에는 기분이 한없이 바닥으로 가라앉을 때, 감정을 훌훌 털어버리고 하늘 높이 떠있는 달로 떠나고 싶은 마음을 표현했다.특히 이 곡은 태연이 직접 작사, 작곡에 참여했으며, 프로듀싱 팀 Devine Channel(디바인 채널)과 알앤비 신예 아티스트 SOLE(쏠)도 함께 작업해 막강한 시너지를 예고했다.더불어 이날 정오에는 유튜브 소녀시대 채널, 네이버TV 및 V라이브 SMTOWN 채널 등을 통해 ‘투 더 문’의 하이라이트 클립이 공개됐다.태연의 네 번째 미니앨범 ‘What Do I Call You’(왓 두 아이 콜 유)는 15일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 음반도 같은 날 발매된다.