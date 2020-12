[스포츠한국 조은애 기자] 작곡가 겸 피아니스트 이루마의 실황 연주를 극장에서 즐긴다.CGV는 오는 12월 20일 오후 1시부터 100분간 '이루마 데뷔 20주년 언택트콘서트-River Flows'를 극장에서 실시간 생중계한다고 9일 밝혔다.내년 데뷔 20주년을 앞두고 있는 이루마는 2001년 5월 Love Scene 앨범을 통해 데뷔한 후 음반 활동, 콘서트, 라디오 DJ, 작곡 등 다양한 활동을 이어오고 있다. 최근에는 2011년 발매한 음반이 발매 9년 만에 빌보드 클래시컬 차트 역주행으로 1위를 무려 23주 이상 기록해 화제를 모으기도 했다.뉴욕 카네기홀 대극장, 링컨센터, 시드니 오페라 하우스 대극장 3년 연속 전석 매진을 기록하며 글로벌 콘텐츠로 인정받은 이루마의 공연을 올겨울에는 언택트 콘서트 형태로 대형 스크린과 고퀄리티 사운드를 갖춘 CGV에서 만나볼 수 있다.유튜브에서 1억 뷰가 넘는 조회수를 기록한 'River Flows In You'부터 기존 인기곡인 'Kiss The Rain'과 'Indigo', 올해 신곡인 'Room With A View', 'Sunset Bird' 등을 감상할 수 있다. 일상 속 여러 추억의 순간에 배경음악으로 남는 이루마의 피아노 선율은 올 한 해 유난히 힘든 시간을 보낸 관객들을 따뜻하게 위로해 줄 것으로 기대된다.'이루마 데뷔 20주년 언택트콘서트-River Flows'는 CGV강남을 비롯한 전국 35개 극장에서 만나볼 수 있으며, 티켓 가격은 3만 3천원이다. 예매 및 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해서 확인 가능하다.CGV ICECON 콘텐츠사업팀 박준규팀장은 “이루마 콘서트를 대형 스크린과 풍성한 사운드로 즐길 수 있는 극장에서 선보일 수 있게 돼 기쁘다”며 “이번 언택트 콘서트를 통해 많은 관객들이 힐링 하는 행복한 시간 가졌으면 한다”고 말했다.