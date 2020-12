모델 최소라가 극한의 다이어트에 나섰다가 후유증으로 크게 고생했다고 밝혔다.2일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 4대 패션위크를 장악한 모델 최소라가 출연해 '월드 클래스'에 오르기까지 이야기를 들려줬다.최소라는 해외 패션위크에 데뷔하자마자 루이비통 쇼에 오른 데 이어 2015년 한국인 최초로 루이비통의 익스클루시브 모델이 됐다.그는 "브랜드의 뮤즈가 되면 할인을 받냐"는 질문에 "할인도 받기는 하는데 디자이너 분이 선물을 많이 보내주신다"며 "호텔 키를 열고 들어가면 선물이 쌓여있다. '아, 기분 좋다' 한다"고 답해 유재석, 조세호의 부러움을 샀다.지난해 세계에서 가장 많은 쇼에 선 최소라는 패션계에서 하는 칭찬에 미묘한 차이가 있다고 설명했다.그는 'You look great'에 대해 "'너 되게 보기 좋다. 살 만한 가보다'란 뜻이다"라고 말했다.이어 "진짜 예쁘면 'Oh my god. So gorgeous! So beautiful'이라고 하는데 살집이 있고 하면 'You look great'이라고 말한다. 미묘한 차이가 있다"고 밝혔다.키가 크고 소심한 성격이라 어렸을 때 따돌림을 당하기도 했다는 최소라는 초등학교 6학년 때 이미 키가 174㎝까지 컸고 현재 키가 179㎝라고 말했다.그는 다이어트에 대해 얘기하면서 "저희 집이 진짜 대식가다. 라면 한 봉지 끓인다고 하면 5개 들어 있는 한 봉지다. 한 사람이 먹는 거고 밥까지 말아 먹는다"며 "1인 1닭이고 피자 패밀리 사이즈 한 판 다 먹을 수 있다. 김치 한 포기를 꺼내서 그 자리에서 다 먹는다"고 밝혔다.이어 "프랑스 가서 괴로웠던 게 갓 구운 크루아상과 바게트를 먹을 수 있다. 바게트를 쪼개면 '바삭' 하는 소리와 함께 연기가 모락모락 나면서 '쫙' 찢어진다"며 "진짜 너무 맛있다. 살구잼을 살짝 얹어서 살라미나 이렇게 얹어 먹으면 점심으로 짱이다"라고 흥분한 목소리로 설명했다.최소라는 극한의 다이어트를 하게 된 계기로 루이비통 쇼에 독점 모델로 서기 전날 '부어 보인다'는 이유로 취소된 일을 언급했다.그는 "저한테 어떤 거였냐면 뉴욕, 런던, 밀라노, 파리 순이다. 파리의 마지막 날, 마지막 쇼가 루이비통 쇼다. 그러면 저는 그 시즌을 다 날린 거다"라며 "저는 제 스스로를 채찍질하는 스타일이다. 저를 채찍질을 엄청 하면서 살을 미친 듯이 뺐다"고 말했다.스스로를 다그치며 다이어트에 나섰다는 최소라는 "당시 52㎏이었는데 45~46㎏을 만들었다. 5주 동안 물만 마셨다"면서 "그 뒤에 후폭풍이 엄청 심했다. 근데 저는 제 일을 너무 사랑하는데 이쪽에서 원하는 건 이 몸이고 내 몸은 지금 속이 다 걸레짝인데 그 사람들은 다 너무 예쁘다고 한다"고 털어놨다.이어 "이게 사람 사는 건가 싶었다. 하루에 열 번도 넘게 쓰러지고 누가 살짝만 내 손을 스치면 사포로 긁는 것 같다. 그 정도로 너무 예민해지고 뼈 마디마디가 다 아프다"며 "그때 젊었는데 이건 아니다 싶었다. 지금은 절대 그렇게 안 뺀다. 식습관도 다 고쳤고 몸을 다시 되돌리는 데 2년 정도 걸렸다"고 말했다.그는 "패션계에 회의감이 들었는데 그것 또한 내가 너무나도 사랑하는 패션이고 내 자신을 진짜 건강하게 만들어야겠다, 그래야 내가 진짜 사랑하는 패션계에서 더 오래 일할 수 있다고 생각했다"고 전했다.