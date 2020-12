아이돌그룹 인피니트 김성규가 오는 14일 컴백한다.소속사 울림엔터테인먼트는 1일 공식 SNS 채널을 통해 김성규의 세 번째 미니앨범 'INSIDE ME' 컴백 트레일러를 깜짝 공개했다.공개된 영상에는 의문의 거울 속, 또 다른 자신과 마주하고 있는 김성규의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 특히 김성규의 목 옆선과 손, 쇄골 등 몸 곳곳에 자리한 꽃문양의 타투는 오묘한 분위기를 발산하며 신보에 대한 궁금증을 자아내고 있다.김성규의 새 앨범 발매는 2018년 정규 1집 '10 Stories' 이후 약 2년 10개월 만으로, 이번 앨범에는 자신의 온라인 콘서트 'THE DAY'에서 최초로 공개하며 큰 호응을 얻었던 미공개곡 'ROOM'이 포함돼 기대를 더한다.인피니트의 리더이자 메인보컬로 대중적 인기를 쌓은 김성규는 지난 2012년 솔로로 데뷔, 'Another me', '27', '10 Stories' 등을 발표했다. MBC 예능 '끼리끼리', 뮤지컬 '킹키부츠' '아마데우스'에 출연하는 등 다방면에서 활약을 펼치고 있다.