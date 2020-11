그룹 방탄소년단이 신곡 'Life Goes On'의 새로운 버전 뮤직비디오를 공개했다.방탄소년단은 30일 공식 유튜브 채널에 "'Life Goes On' Official MV : like an arrow"라는 제목으로 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 타이틀곡 'Life Goes On' 뮤직비디오를 올렸다. 방탄소년단은 앨범 발매와 동시에 공개한 뮤직비디오 외에 새로운 버전의 뮤직비디오를 추가로 공개하고 있는데, 추가 버전으로만 이번이 세 번째다.침대 위에서 자유로운 모습을 보인 'on my pillow', 숲을 배경으로 평화로운 분위기를 연출한 'in the forest'에 이은 새 뮤직비디오 'like an arrow' 버전은 방탄소년단의 사진을 엮어 만들었다. 편안하고 자유분방한 멤버들의 모습을 포착한 사진들에 전 세계 팬들의 호응이 이어지고 있다.흑백 처리된 사진들은 방탄소년단의 얼굴에 초점을 맞춘 클로즈업 샷부터 자유롭게 뛰놀며 서로 장난치는 모습, 무대 위에서 노래를 부르는 장면까지 다양한 순간을 담고 있다.이번 뮤직비디오의 제목인 'like an arrow'도 앞선 두 버전과 마찬가지로 'Life Goes On'의 가사 중 일부다. '화살처럼'이라는 뜻처럼, 빠르게 흘러가 버린 소중한 추억을 여러 장의 흑백사진으로 연출해 색다른 즐거움을 선사한다.방탄소년단은 지난 20일 새 앨범 'BE'를 발매했다. 방탄소년단이 앨범의 방향을 잡는 기획 단계부터 적극 참여해 완성한 '단 하나의' 앨범으로, 코로나19로 힘들어하고 있는 모두를 향한 위로의 메시지를 담았다.전 세계를 위한 방탄소년단의 위로는 통했다. 'BE'는 발매 다음 날인 21일 오전 8시까지 기준으로 전 세계 90개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위에 올랐고, 타이틀곡 'Life Goes On' 역시 전 세계 90개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지했다.