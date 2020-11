그룹 방탄소년단이 미국 3대 시상식 중 하나인 '2020 아메리칸 뮤직 어워드'에서 2관왕의 영예를 안았다.방탄소년단은 23일 오전 9시(한국 시각) 미국 LA에서 개최된 '2020 아메리칸 뮤직 어워드'(2020 American Music Awards)에서 팝·록 페이보릿 그룹 상에 이어 페이보릿 소셜 아티스트 상을 수상했다.팝·록 페이보릿 그룹상을 2년 연속, 페이보릿 소셜 아티스트 상을 3년 연속 수상이다.방탄소년단은 이날 신보 '비'(BE)의 타이틀곡 '라이프 고스 온'(Life goes on) 무대를 최초로 선보이며 열광적인 무대를 선사했다.지난 20일 발표한 방탄소년단의 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'는 지금 이 순간에 느끼는 솔직한 감정, 나아가 앞으로 계속 살아가야 하는 '우리'라는 존재에 관한 이야기를 담고 있다. 방탄소년단은 '라이프 고즈 온'을 통해 열심히 달리다 멈춰 설 수밖에 없는, 원치 않는 상황과 마주했지만 "그럼에도 삶은 계속된다"라는 위로의 메시지를 전한다.'2020 아메리칸 뮤직 어워드'는 그래미, 빌보드 뮤직 어워드, MVT 뮤직 어워드 등과 더불어 권위를 인정받는 시상식으로 꼽힌다.한편, 방탄소년단은 23일 오후 미국 ABC 간판 아침 뉴스 프로그램 '굿모닝 아메리카'(Good Morning America)에 출연, 타이틀곡 'Life Goes On'(라이프 고즈 온) 라이브 무대를 선보인다.