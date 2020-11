그룹 방탄소년단이 신곡 'Life Goes On'의 새로운 버전 뮤직비디오를 공개했다.방탄소년단은 22일 공식 SNS에 "'Life Goes On' Official MV : on my pillow"라는 제목으로 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 타이틀곡 'Life Goes On' 뮤직비디오를 올렸다.이번 뮤직비디오에서는 일곱 멤버가 처음부터 끝까지 침대 위에서 자유분방한 모습으로 노래를 부른다. 파자마 차림으로 침대 위에 둘러앉은 방탄소년단은 가사의 분위기에 맞춰 차례로 'Life Goes On'을 열창했다. 진지한 눈빛으로 시작해, 환하게 웃으면서 서로 장난도 치는 등 친근한 매력을 드러냈다.특히 이번 뮤직비디오의 제목인 'on my pillow'는 'Life Goes On'의 가사 중 일부다. '나의 베개 위에'라는 뜻처럼 멤버들은 침실을 배경으로 모두 파자마를 입고 있다.코로나19로 달라진 일상을 담담하면서도 따뜻하게 담아낸 'Life Goes On'의 뮤직비디오에 이어 침대에서 찍은 새로운 버전의 뮤직비디오까지 공개돼 팬들의 호응이 쏟아지고 있다.방탄소년단은 지난 20일 기획 단계부터 참여해 제작 전반에 힘을 쏟은 새 앨범 'BE'를 발매했다. 타이틀곡으로 정한 'Life Goes On'은 평범한 일상을 잃어버려 불안하고 두렵지만, '그럼에도 우리의 삶은 계속된다'라는 위로의 메시지를 담고 있다.한편 방탄소년단 'BE'는 지난 21일 오전 8시 기준 전 세계 90개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 차지했다. 타이틀곡 'Life Goes On' 역시 전 세계 90개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐다.