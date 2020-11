[스포츠한국 이혜영 기자] 걸그룹 모모랜드 낸시가 17일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’ 미디어 쇼케이스에 참석하고 있다.‘레디올낫(Ready Or Not)’은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제 모은 타이틀곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’을 비롯해 수록곡 ‘Merry Go Round(메리 고 라운드)’가 담겼다. 수록곡 ‘Merry Go Round(메리 고 라운드)’는 모모랜드의 데뷔 4주년을 맞아 팬 ‘메리(Merry)’들에 대한 감사함과 그리움을 담은 미디엄 템포의 R&B 곡이다.