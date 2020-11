▶ ‘레전더리’ 블루스 기타리스트

[스포츠한국 조성진 기자] 미국의 전설적인 블루스록 기타리스트이자 ‘The Messiah Will Come Again’의 주인공 로이 부캐넌(1939~1988)이 소장하던 깁슨 레스폴 기타가 경매로 나온다.로이 부캐넌은 제프 벡 등 몇몇과 함께 기타 역사상 가장 위대한 펜더 텔레캐스터 연주자 중 하나로 정평 높다. 소름 끼칠 정도의 엄청난 기운으로 달려드는 광폭함에서 어루만져주듯 따뜻한 풍미의 뭉클함까지 그의 텔레캐스터는 ‘일렉기타의 진미’ 자체였다. 기타리스트로서 그만큼 텔레캐스터와 보낸 시간도 많았던 것이다.로이 부캐넌의 저 유명한 53년 펜더 텔레캐스터(시리얼 넘버 2324)는 소위 ‘낸시’라는 애칭으로 잘 알려진 명기다.물론 로이 부캐넌은 이 모델 외에도 여러 기타를 사용했지만, 그중에서도 그가 수년 동안 사용하며 아끼던 또 하나의 기타가 바로 깁슨 레스폴 스탠더드다.로이 부캐넌이 텔레캐스터와 병행해 여러 해 동안 공연장에서 사용했던 71~72년 깁슨 레스폴 스탠더드 58/54 리이슈(시리얼 넘버 678450)가 미국 보스톤의 경매업체 RR옥션에 출품된다.이 기타는 로이 부캐넌이 애틀랜틱 레코드에서 78년에 발매한 솔로앨범 [You 're Not Alone] 홍보용 컷에도 사용된 바 있다. 그는 이 앨범을 녹음할 당시인 77년 10월 22일 이 기타를 들고 홍보용 컷을 찍었다.이번 경매에선 기타와 함께 하드케이스, 앨범 발매를 위해 촬영했던 당시 홍보용 사진, 그리고 로이 부캐넌의 아내 주디 부캐넌의 편지 등이 함께 출품된다.1950년대의 상징적인 초기 레스폴을 기반으로 한 71~72년 깁슨 레스폴 스탠더드 58/54 리이슈는, 2개의 P-90 픽업, 원피스 넥, 컷 어웨이에 얇은 바인딩의 원피스 마호가니바디로 제작됐다.RR옥션 관계자는 “전설적 기타리스트가 사용하던 악기인 만큼 그 희소성과 가치가 대단하고 기타음악 역사에서도 기억될 기념비적인 기기라 많은 관심을 불러 모을 것으로 예상된다”고 했다.