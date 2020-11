그룹 방탄소년단이 미국 월스트리트저널 매거진(WSJ Magazine)의 ‘2020 올해의 혁신가(The WSJ Magazine 2020 Innovator Awards)’ 음악 부문 수상자로 선정돼 ‘혁신가들’ (The Innovators Issue) 표지를 장식했다.미국 월스트리트저널 매거진은 11일(현지시간) 오후 8시(현지시간) 웹사이트(wsj.com) 스트리밍을 통해 음악 부문 수상자 방탄소년단을 포함해 ‘2020 올해의 혁신가’ 각 부문 수상자들을 발표했다. 월스트리트저널 매거진은 매년 음악, TV, 미술, 건축, 문학 등 문화와 관련한 여러 부문에서 혁신가를 선정해 오고 있으며, 올해가 10회째다.월스트리트저널 매거진은 방탄소년단을 ‘2020 올해의 혁신가’ 음악 부문 수상자로 선정한 이유와 관련해 “방탄소년단은 종종 21세기 비틀즈로 불린다. 보이밴드의 공식을 깨트리고, 팬덤이라는 개념을 새로운 영역으로 이끌었으며, K-팝이라는 장르를 글로벌화했다. 그들의 영향력은 음악을 뛰어넘는다. 지난 6월, 방탄소년단은 의미 있는 캠페인에 기부했고, 팬들이 이에 동참, 하루만에 같은 금액의 기부금을 모았다. 이야말로 오늘날 세상에 필요한 혁신이자 리더십”이라고 설명했다.영상으로 공개된 수상 소감에서 RM은 “우리는 그저 음악과 퍼포먼스를 사랑하는 평범한 아이들이다. 사람들에게 희망과 사랑, 긍정적 에너지와 영감을 줄 수 있기를 꿈꾼다”라고 말했다.방탄소년단은 음악을 통해 꾸준히 전파해 온 ‘Love yourself, Speak yourself’ 메시지에 대해서도 언급했다. 진은 “나도 학생 때는 나 자신을 사랑하지 못했는데 이 일을 하다 보니 정말 많은 분들에게 사랑을 받게 됐고, 그렇게 해서 사랑을 주기 시작했다”라고 설명했다.제이홉 역시 “‘Love yourself, Speak yourself’ 메시지는 나에게도 굉장히 특별하다”라며 “방탄소년단이라는 팀이 외친 메시지이지만, 우리에게도 굉장히 영향을 준 하나의 중요한 소재”라고 의미를 부여했다.또한, 지민은 “멤버들 스스로 그렇게 만들었다고 생각한다. 멤버들과의 관계, 우리와 팬분들이 이루고 있는 관계”라고 언급했고, 뷔는 “전 세계에 계신 모든 분들한테 지금 상황이 많이 힘들 거라고 생각을 하는데, 이럴수록 더욱 우리가 ‘으ㅆㅑ으ㅆㅑ’ 해서 긍정적으로 총알 장전해 놓았으면 좋겠다”라고 위로와 응원의 목소리를 전했다.방탄소년단은 ‘혁신’의 의미에 관해서도 견해를 밝혔다. 슈가는 “혁신은 ‘멈춰 있지 않음’인 것 같다. 안주하지 않고 계속해서 변화하는 게 가장 중요하다”라고 말했고 정국은 “나 스스로 작은 일들 안에서 무언가를 이루고, 그 안에서 느끼는 게 있다면 그게 혁신이 될 수 있지 않을까"라고 정의를 내렸다.한편, 방탄소년단은 오는 20일 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'를 전 세계에 동시 발매한다. 방탄소년단이 곡뿐만 아니라 구성과 콘셉트, 뮤직비디오 등 앨범 제작 전반에 적극 참여한 것으로 알려져 팬들의 관심과 기대가 쏠리고 있다.