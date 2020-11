그룹 방탄소년단의 ‘쩔어’ 뮤직비디오가 6억뷰를 돌파했다.2015년 4월 발매된 미니 앨범 ‘화양연화 pt.1’의 수록곡 ‘쩔어’ 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 11월 11일 오후 9시 17분경 6억 건을 넘어섰다.이로써 방탄소년단은 ‘DNA’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, ‘FAKE LOVE’, ‘IDOL’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘피 땀 눈물’에 이어 통산 8번째 6억뷰 뮤직비디오를 보유하며 한국 가수 최다 기록을 경신했다.‘쩔어’는 연습에 매진하며 앞만 보고 달려온 방탄소년단의 실제 이야기를 가사로 풀어낸 일렉트로닉 힙합 곡이다. 강렬한 색감이 돋보이는 뮤직비디오는 탐정, 회사원, 경찰 등 다양한 직업군으로 변신한 방탄소년단의 모습과 절도 있는 군무를 담아 색다른 볼거리를 선사한다.방탄소년단은 ‘쩔어’를 포함해 총 26편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 갖고 있다.11억뷰를 돌파한 ‘DNA’, 10억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 8억뷰의 ‘FAKE LOVE’, 각 7억뷰의 ‘IDOL’, ‘MIC Drop’ 리믹스, 6억뷰씩 기록한 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘피 땀 눈물’, 각 5억뷰의 ‘Save ME’와 ‘Dynamite’, 4억뷰의 ‘Not Today’, 각 3억뷰의 ‘상남자’와 ‘봄날’, 2억뷰씩 기록한 ‘호르몬 전쟁’, ‘I NEED U’, ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘ON’과 각 1억뷰의 ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘No More Dream’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘Black Swan’ 등이 있다.