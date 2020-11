걸그룹 블랙핑크가 미국 경제 전문 매체 블룸버그가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 팝스타 1위에 올랐다.블룸버그는 10일(현지시간) 공식 웹사이트를 통해 공개한 '팝스타 파워 랭킹'에서 블랙핑크를 1위로 선정했다. 팝 스모크, 카디비, 저스틴 비버 등 글로벌 팝스타들을 제치고 거둔 쾌거이자, 아시아 가수로서도 최초다.블룸버그는 매달 세계에서 가장 영향력 있는 팝스타 25인을 선정하는 6가지 기준을 공개해 공정성을 알렸다. '라이브 쇼의 3개월 총 수익률', '라이브 쇼의 30일 티켓 판매량', '4주 앨범 판매량', '4주간의 디지털 송 스트리밍 조회수', '인스타그램에서 30일 간의 활동', '4주 YouTube 조회수' 등 폴스타, 스포티파이, 닐슨 뮤직/MRC, 크라우드탱글 및 유튜브 등 여러 데이터를 참고해 선정된다.블룸버그는 "블랙핑크는 세계에서 가장 인기있는 팝밴드"라며 "음악적으로 전세계에서 가장 큰 파동을 일으켰다"고 극찬했다.이어 "블랙핑크는 지난 10월 유튜브 조회수 10억뷰를 달성하며 독보적인 유튜브 내 기록을 이어갔으며, 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이서 2위를 기록하는 등 전례없는 세계적인 인기를 입증했다"고 설명했다.특히 블랙핑크가 최근 발매한 정규앨범 'THE ALBUM'이 미국 차트서 최상위권을 기록했으며, 미국에서 가장 많이 팔린 앨범 톱10인 점을 주목했다.블룸버그는 블랙핑크 멤버들이 영어, 태국어, 한국어, 중국어, 일본어 등 다양한 언어를 구사하는 능력을 언급하며 이들이 세계적인 인기를 얻은 비결 중 하나로 전했다. 더불어 블랙핑크의 성공이 과거 엔싱크와 백스트리트 보이스를 연상시킨다며 "케이팝이 완벽한 주류 문화가 됐다"고 보도했다.한편 블랙핑크의 정규 1집 'THE ALBUM'은 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에서 발매 첫 주 모두 2위에 오르며 K팝 걸그룹 새 역사를 썼다. 특히 'THE ALBUM'은 미국 빌보드 200에서 5주 연속 상위권 차트인을 유지하며 K팝 걸그룹 신기록을 이어가고 있다.