프로게이머 출신 방송인 기욤 패트리가 결혼 소식을 전했다.기욤 패트리는 11일 자신의 인스타그램에 "Would you marry me? 결혼하자! 결혼식은 코로나 사라지면 하기로"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 깔끔한 슈트를 차려입은 기욤 패트리와 순백의 웨딩드레스를 입은 예비신부의 모습이 담겼다. 두 사람의 다정한 분위기가 눈길을 모은다.한편 기욤 패트리는 캐나다 출신으로 프로게이머로 활동했다. JTBC '비정상회담', '내 친구의 집은 어디인가', 웹드라마 '썸남' 등에 출연하며 방송인으로도 활약했다.