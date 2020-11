▶ ECM과 음반 활동 하는 몇 안되는 국내 뮤지션

▶ 엔이큐 멤버, 세션 활동 및 호원대(실용음악) 전임교수

▶ 獨 ‘에이블톤 라이브’ 공연트레이너 중 하나

▶ 느림의 미학, 음 속에 다양한 이미지/표정 담아

▶ 14일 JCC 아트센터서 ‘팻 메시니 Offramp’ 공연

▶ 기타 트리오 활동 더 열심히 할 예정

▶ TV, 전기밥솥, 전자레인지 사용 않는 생활양식

▶ 메인기타는 물론(Moollon), 돈 그로시(Don Grosh)

[스포츠한국 조성진 기자] 독일의 재즈 명문 레이블 ECM은 상업주의와는 거리가 먼, 오로지 음악 자체로 승부를 거는 것으로 유명하다. 팻 메시니, 키스 자렛, 빌 프리셀 등등 적지 않은 거장 뮤지션이 모두 ECM 레이블 출신이다. 이제 ECM은 그 이름만으로 ‘가장 높은 퀄리티의 음악’이라는 보증수표로 통한다.기타리스트이자 음악 프로듀서, 엔이큐 멤버인 정수욱(49)은 ECM에서 음반 활동을 하는 흔치 않은 국내 뮤지션 중 하나다. 음악가로서 이미 ‘월드 베스트’ 반열이란 걸 보여주는 예다.정수욱이 오는 14일(토) JCC 아트센터에서 팻 메시니의 명반 ‘Offramp’를 재해석하는 공연 무대를 선보인다.팻 메시니 Offramp는 ECM의 가장 상징적인 앨범이자 현대 재즈의 분수령이 된 작품이다. 궁극의 재즈기타 리리시즘을 보인 이 앨범의 등장으로 재즈계 전역에 기타 신시사이저가 유행하기에 이른다. 팻 메스니는 이 신스기타로 아름답고 때에 따라선 종래의 기타로 표현할 수 없는 영역에까지 접근함으로써 가히 환상적인 아름다움과 서정성이 깃든 완벽한 음악을 만들어냈다. 이로 인해 매우 보수적인 재즈 연주자들까지 기타 신시사이저로 눈을 돌리게 할 정도였다.Offramp는 기타 연주 방법론을 완전히 바꾸어버렸다. 기타 신서사이저로 색소폰이나 건반 등에 가까운 소리를 창조하고 또 그와 같은 뉘앙스에 충실하려다보니 종래의 기타 스타일과는 전혀 다른 연주 어프로치가 탄생된 것이다. 빼어난 아름다움이 깃든 ‘Are You Going With Me?’가 대표적이다.또한 Offramp는 재즈 시장을 대중화 거대화시키는 데에도 일조했다. ECM 사상 가장 많은 판매고를 올린 작품으로 기록되는 이 앨범에서 팻 메시니는, 멜로디의 아름다움과 화성적인 균질미를 추구하는 연주자답게 수록곡 모두 재즈 연주라곤 느껴지지 않을 만큼의 정연한 테마와 구조적인 탁월성으로 가득찬 환상적인 리리시즘을 펼친다.팻 메시니의 기타뿐만 아니라 각 멤버들의 탁월한 연주와 놀라운 디테일도 대단한데, 이 때문에 다른 뮤지션들이 이 앨범 수록곡 전곡을 공연 무대에서 선보이는 예는 매우 드물다.플러스히치 주관의 ‘재즈 명반을 만나다’라는 기획 공연의 일환으로 펼쳐지는 이번 14일 무대에서 정수욱은 전제곤(베이스), 송준영(드럼), 심규민(피아노) 등의 라인업으로 Offramp의 오리지널 무드를 충실하게 따르면서도 수록곡 전곡을 또 다른 느낌으로 재해석한다.가장 큰 특징은 기타 신시사이저를 사용하지 않고 그 느낌을 그대로 재현한다는 것이다. 예를 들어 볼륨페달이나 슬라이드 등 여러 방식으로 기타라는 악기 특유의 어택이나 그 외의 특성을 자연스럽게 제어하며 기타 신시사이저의 특성을 살려낸다는 것이다. 느림의 미학, 음 속에 다양한 이미지와 표정을 담아내려는 정수욱만의 사색과 여운이 깃든 연주세계를 유감없이 감상할 수 있는 시간이 될 것 같다.정수욱은 엔이큐 등 밴드 활동은 물론 신효범, 전제덕 등 500여 곡이 넘는 곡 세션을 했다. 그리고 대학교수로 후학 양성에도 각별한 애정을 보이고 있다. 그는 서울예대, 한양대, 동아방송대, 경희대 등 여러 대학에서 강의했고 지난 2015년부터 호원대 실용음악과 전임교수로 재직 중이다.“타 대학 실용음악과와 비교한다면 호원대 실용음악과는 학생들의 동기유발을 강하게 해주는 게 강점 중 하나입니다. 인디음악, 밴드음악에도 매우 강하죠.”“한상원 선생님은 학생 각자의 재능을 보는 안목, 촉이 정말 대단한 것 같아요. 신입생을 뽑는 심사에서도 저는 그다지 높게 평가하지 않은 학생이었는데 그분은 그 학생을 뽑기도 해 의아해할 때가 있지만 몇 년 지나면 한상원 선생님의 식견에 탄복할 만큼 그 학생의 재능이 빛을 발하거든요. 한국의 실용음악 교육계에선 정말 괄목할만한 족적을 남긴 분이라고 평가합니다.”정수욱은 학생들에게 필히 과제로 주는 리포트 주제가 있다. ‘음악이 공짜인 세상에서의 뮤지션’이라는 테마다. 이젠 원하는 모든 걸 인터넷상에서 무료로 얻을 수 있는 시대이다 보니 그만큼 뮤지션이 생존하는 데 갈수록 더 어려워지는 세상이 되어가고 있는 시대에 대한 강한 문제의식성 숙제다.“학생이 많다 보니 별의별 접근과 내용으로 푸는 경우도 있는 데 그중엔 기발한 생각을 견지하는 학생도 간혹 보게 됩니다. 어쨌든 음악이 공짜인 세상이 돼선 정말 안되겠죠. 이 문제에 대해, 제가 현지에서 프리재즈 뮤지션들과 조우할 당시 기억에 남을 만한 얘기를 들은 적이 있어요. 첫째, 음악을 듣고 얘기할 수 있는 공간이 있어야 하고 둘째, 그걸 연주하는 뮤지션이 있어야 하며 셋째, 이 모든 걸 써주는(기록하는) 사람, 즉 미디어가 있어야 한다는 겁니다. 지금의 우리에게도 이러한 생태계가 절실하지 않을까 여겨집니다. 음악이 취미가 되는 세상이 왔으면 정말 좋겠습니다.”개포동에 위치한 그의 스튜디오는 개인 작업실 겸 전문 레코딩 스튜디오 공간으로 활용하고 있는 곳이다. 2008년에 처음 오픈했고 올해 초 자신이 직접 내부 리모델링을 통해 시설 전반을 업그레이드시켰다. 보컬-드럼-피아노 룸 및 메인 룸 등 4개의 녹음실을 구비한 30여 평 규모의 스튜디오로 그가 오랫동안 천착해온 소리(사운드) 전반에 특히 많은 신경을 써 저음과 고음 등을 수음하는 방식이 다르게 설계됐다는 게 주목할만하다.정수욱은 1971년 서울에서 2남 1녀 중 장남으로 태어났다. 서울대 출신의 아버지는 초창기 한국 IBM 엔지니어로서 명성을 날렸다. 기타 연주와 프로듀싱은 물론 음향 메카닉에 이르는 그의 지식과 재능도 이러한 아버지의 DNA를 어느 정도 물려받았다고 볼 수 있다.기타를 제대로 공부/연주하고 싶었던 그는 92년 미국으로 건너가 이듬해 버클리음대에 입학했다. 버클리에서 말로만 듣던 세계적인 기타리스트들을 선생으로 모시며 치열하게 공부했고 버클리 졸업 후엔 뉴잉글랜드 컨서바토리에서 석사 학위를 받았다. 뉴잉글랜드 컨서바토리는 클래식 음악 쪽의 세계적 명문이지만 실용음악 쪽에서도 알아주는 곳이다.유학비 때문에 현지에서 아르바이트(알바)를 하며 학비를 조달하는 학생들이 적지 않은 반면 정수욱은 알바를 하지 않았다. 기타와 음악에만 매진하기 위해서 알바를 하는 시간조차 그에겐 아까웠던 것이다. 뉴잉글랜드 컨서바토리 재학 중엔 IMF로 힘든 시절이었지만 다행히 고모부 지원으로 무사히 학업을 마칠 수 있었다.버클리음대와 뉴잉글랜드 컨서바토리 유학으로 그는 믹 구드릭(믹 굿릭), 존 애버크롬비 등등 세계적인 기타리스트에게 많은 걸 배우며 자신의 역량을 강화해 갔다.정수욱은 에릭 클랩튼, 팻 메스니, 웨스 몽고메리, 빌 프리셀, 웨인 크란츠, 믹 구드릭(굿릭), 존 애버크롬비 등 여러 기타리스트를 좋아하고 영향받았다.“믹 구드릭은 현자 같은 느낌의 선생님이었어요. 말 한마디를 할 때도 여러 의미가 담긴 어휘를 구사하고 커피보다는 차를 좋아하는 분이죠.”“빌 프리셀은 지미 헨드릭스 이후 기타 연주 전반을 획기적으로 바꾼 인물입니다. 음악에 정말 많은 것들을 담을 줄 아는 분이죠.”“웨인 크란츠로부터도 많은 영향을 받았는데 특히 솔로 영역과는 다른 타입의 기타를 공부하는데 큰 도움이 된 분입니다.”인터뷰 와중에 얼마 전 타계한 에디 반 헤일런 얘기도 자연스럽게 나왔다. 정수욱은 94년 미국 유학 시절 반 헤일런 공연을 처음 접했다. 그날 같은 장소에서 마일스 데이비스와 반 헤일런 공연이 있어 어떤 걸 볼까 고민하다가 반 헤일런을 보는 것으로 결정한 것.“반 헤일런 공연을 보며 연주도 좋았지만, 무엇보다 사운드가 너무 대단해 깊은 인상을 받았어요. 록 공연 사운드가 저렇게도 훌륭할 수가 있다는 걸 처음 알게 해주었습니다.”에디 반 헤일런 타계 소식을 접한 그는 자신의 SNS에 에디 반 헤일런에게 헌정하는 ‘Eruption’을 재즈풍으로 연주해 올리기도 했다.대부분의 연주자가 그렇듯 그 역시 여러 종류의 기타를 경험했다. 현재 그의 메인기타는 물론(Moollon)과 돈 그로시(Don Grosh)다.“물론 기타는 펜더나 그 외 그 어떤 명기에 절대 뒤지지 않는 악기입니다. 한국에서 이런 기타를 만든다는 게 정말 대단할 만큼. 박영준 대표의 열정과 장인정신은 정말 놀라울 만큼 대단하단 생각이 들어요.”“돈 그로쉬는 묘한 질감의 정말 매력적인 기타인 것 같아요.”“깁슨 레스폴 주니어는 나무에 쇠를 박은 듯 단순한 느낌이지만 톤에서 연주자의 연주가 그대로 묻어 나오는 정말 솔직한 악기죠.”“펜더 스트라토캐스터는 이미 등장할 때부터 모든 걸 갖춘 기타라고 봅니다. 지금까지 디자인이 바뀌지 않고 있을 만큼 진정한 작품이며 텔레캐스터와 함께 지금까지 인간이 만든 최고의 완성품이라고 평가합니다.”“타일러, 존 서 등은 만듦새가 너무 좋은 ‘잘 만든’ 기타들이지만 그럼에도 충분히 대체 가능한 악기입니다. 고급 부티크 악기지만 공산품 느낌은 어쩔 수 없다는 거죠.”물론 기타를 포함해 정수욱은 현재 15대의 기타를 소장하고 있다.“트렌드가 변하면서 점차 앰프를 사용하지 않는 경우가 많아지고 있지만 저는, 기타는 앰프에 연결해 쳐야 한다고 주장하는 사람 중 하나입니다. 앰프를 거치지 않고 나오는 소리는 분명 다르죠.”“기타를 살 때 제일 중요한 건 자신이 좋아하는 색깔의 기타를 사야 한다는 겁니다. 그래야 더 애정이 생겨 오랫동안 칠 수 있어요.”정수욱은 선후배 및 동료 뮤지션과도 원만한 관계를 유지하고 있는데 그중에서도 그는 후배 기타리스트 찰리 정과 홍준호를 높이 평가하고 있다.“찰리정은 몸에 블루스가 있는 연주자죠. 앞으로도 계속 기대가 되는 기타리스트이고 홍준호 또한 탁월한데 특히 세션기타 쪽에서만큼은 정말 엄지 척입니다.”정수욱은 독일 에이블톤 라이브(Ableton Live)의 세계적인 공연트레이너 300명 중 하나이기도 하다. 국내엔 그를 포함 단 9명이 있을 만큼 독보적인 전문가다. 그는 에이블톤 라이브와 내년에 도모하는 일이 있으며 엔이큐 새 앨범도 준비 중이다. 또한 올해엔 코로나19로 공연을 거의 못 해 아쉬움이 컸던 만큼 내년엔 기타 트리오 활동을 제대로 하고 싶다고 했다.정수욱은 피아노 선생으로 활동하던 아내를 만나 2010년 결혼, 현재 1남 1녀를 두고 있다. 그런데 그의 생활방식은 매우 유별나다. 집에 TV가 없을 뿐 아니라 밥솥, 전자레인지 등 흔한 주방용품이 전혀 없는 것이다.“저를 비롯한 우리 가족은 전기밥솥이 아닌 무쇠솥에 밥을 해 먹고 있어요. 옛날 방식이랄 수 있지만 무쇠솥에서 지은 밥을 한번 먹어보면 절대 전기밥솥 밥은 먹기가 힘들죠. 이렇게 지은 밥엔 김과 간장만으로도 최고의 식사가 될 수 있습니다.”체력 단련 일환으로 암벽 등반을 하는 그는 특정 분야에 빠진 뮤지션들 상당수에서 볼 수 있듯 그 또한 음악 이외에 별다른 취미 생활이 없다고.“기타가 바로 나.”▶ 기타물론(Moollon) 시그니처돈 그로쉬(Don Grosh)마틴 D-28그 외▶ 앰프펜더(Fender) 딜럭스(56년)마샬AC VOX 앰프▶ 이펙트보스(BOSS) FS-5U보스 리버브보스 볼륨페달보스 루프스테이션 RC-3물론 퍼즈이븐타이드 H9라인6PSK 드라이브페달그 외