남성그룹 NCT(엔시티, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 2집 Pt.2로 파죽지세 인기 행보를 이어간다.‘NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt.2’(엔시티 - 더 세컨드 앨범 레조넌스 파트2)는 23일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.특히 이번 앨범은 정규 2집 Pt.1으로 선보인 13곡에 타이틀 곡 ‘90’s Love’(나인티스 러브)를 비롯한 신곡 6곡과 현재에서 미래로 시간의 흐름이 전환되는 과정을 그린 연주곡 ‘Interlude: Present to Future’(인터루드: 프리젠트 투 퓨처), 앞으로의 활동을 향한 포부를 담은 ‘Outro: Dream Routine’(아웃트로: 드림 루틴)까지 8개 트랙이 추가된, 총 21개 트랙으로 구성되어 NCT의 한층 풍성한 음악을 만끽하기에 충분하다.더불어 NCT는 정규 2집 Pt.1을 통해 NCT만의 독보적인 색깔을 만날 수 있는 음악과 퍼포먼스는 물론 멤버들의 다양한 조합을 기반으로 한 다채로운 콘텐츠를 선보여 뜨거운 반응을 얻은 만큼, Pt.2로 선사할 새로운 음악과 멤버들 간의 케미스트리가 기대를 모은다.NCT는 정규 2집 Pt.1으로 발매 일주일 만에 ‘밀리언셀러’에 등극했으며, 미국 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’ 6위 및 ‘아티스트 100’ 3위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 35개 지역 1위, 유나이티드 월드 차트 1위, 일본 오리콘 위클리 앨범 차트 2위 및 해외 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 국내 각종 음반 차트 1위, 음악방송 3관왕 등 국내외 차트를 싹쓸이하며 ‘글로벌 대세’ 파워를 입증한 바 있어 정규 2집 Pt.2 활동으로 이어갈 활약에도 이목이 집중될 전망이다.한편, ‘NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt.2’는 오늘(9일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.