일부 중국 누리꾼이 블랙핑크 판다 영상에 비난을 쏟아내고 있는 가운데, YG엔터테인먼트 측이 영상 공개를 유보했다.7일 블랙핑크 소속사 YG엔터테인먼트(이하 'YG') 측은 공식 유튜브 채널을 통해 "금일 업로드 예정이었던 BLACKPINK - '24/365 with BLACKPINK' Last Episode 영상을 유보하기로 결정되었다"고 밝혔다.YG 측은 "에버랜드 판다 관련 블랙핑크 사육사 체험은 전문 수의사와 사육사들 참여 아래 철저한 방역 관리 및 위생 수칙을 지키며 진행되었다"며 "특히 블랙핑크는 아기 판다를 만났을 때 멤버 모두 위생 장갑, 마스크, 보호복을 착용했으며 모든 장면 전환 시마다 손, 신발 소독이 진행됐다는 점을 다시 한 번 말씀드린다"고 해명했다.그러면서 "비전문가가 아기 판다와 밀접 접촉하는 행동은 또 다른 차원에서 오해를 불러일으킬 수 있다는 판다 보전 전문가 분들의 권고와 국제 협력 관례를 존중해 관련 영상 상영은 유보하기로 했다"며 "염려해주신 많은 분들께 감사드리며, 이번 촬영에 참여한 블랙핑크 및 판다에 대해 변함없는 관심과 애정을 부탁드린다"고 당부했다.최근 블랙핑크 공식 유튜브 채널에는 블랙핑크 멤버들이 사육사 체험에 나선 리얼리티 프로그램 '24/365 with BLACKPINK' 예고 영상이 공개됐다. 영상에서 멤버들은 에버랜드에 있는 판다들을 돌보는 체험 시간을 가졌다.이와 관련 6일 중국 글로벌타임스는 "블랙핑크 멤버들이 에버랜드에서 태어난 새끼 판다 푸바오와 2016년 한국에 온 판다 화니를 접촉할 때 짙은 화장을 하고 때때로 장갑이나 마스크를 끼지 않은 것을 놓고 중국 누리꾼의 비난이 빗발쳤다"고 보도했다.중국의 소셜미디어 웨이보에서는 '#한국 연예인이 잘못된 방식으로 판다를 접촉했다#'는 해시태그가 수억 건 넘는 조회수를 올리기도 했다.다만, 에버랜드는 SNS에 해당 예고편 영상을 올리면서 "본 촬영은 담당 수의사와 사육사의 감독 하에 철저한 소독과 방역 후 진행됐다"고 밝힌 바 있다.