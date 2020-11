가수 채리나가 가을 야구 응원에 나섰다.채리나는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "나잇값 못하고 씐나씀. 유일하게 스트레스 날리는 방법"이라는 글과 함께 셀카 사진을 공개했다.사진 속 채리나는 머리 위로 LG 트윈스 깃발을 든 채 야구장에서 응원에 한창인 모습이다. 안전수칙에 따라 마스크를 썼지만 애써 감출 수 없는 미모를 자랑하고 있다.채리나는 앞서 나흘 전에도 "올해 첨으로 야구장에 왔다"며 반가운 근황을 전하기도 했다.한편, 채리나는 SBS Plus 예능 '내게 ON 트롯'에 출연 중이다. '내게 ON 트롯'은 다양한 음악 장르를 선보인 가수들의 트로트 도전기를 담은 트로트 예능이다.