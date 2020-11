▶ Offramp의 단순카피 아닌 ‘재해석’ 무대

▶ 정수욱(G), 전제곤(B), 송준영(D), 심규민(P)

▶ 14일 오후 4시, 7시 JCC아트센터

[스포츠한국 조성진 기자] 재즈공연기획사 플러스히치(대표 김충남)는 지난 8월부터 불멸의 재즈 명반을 연주하는 ‘재즈 명반을 만나다’ 시리즈 기획공연을 개최하고 있다.스탄 게츠와 주앙 지우베르투의 Getz/Gilbero 앨범을 주제로 한 첫 공연에 이어 키스 자렛의 My Song 앨범이 두 번째 기획 공연을 장식했다. 그리고 이번에 팻 메시니의 명반 Offramp로 세 번째 공연을 진행한다.‘재즈 명반을 만나다3 - Offramp’가 14일(토) 오후 4시와 7시 JCC아트센터에서 열린다.팻 메시니의 Offramp는 재즈의 새로운 좌표를 보여준 최대의 문제작이자 기타 신시사이저의 대유행을 몰고 온 기념비적인 역작이다. ‘Are You Going With Me’를 비롯한 주옥같은 명곡들을 수록하고 있음에도 팻 메시니 그룹이 아닌 다른 연주자들이 이 앨범의 수록곡 전체를 연주한 경우는 매우 드물었다.‘재즈 명반을 만나다 3’ 공연에서 기타리스트이자 프로듀서 정수욱이 이 앨범 전곡을 연주한다. 정수욱은 ECM에서 앨범을 발표한 실력파로 말로, 전제덕, NEQ 등 여러 재즈 뮤지션의 음악을 제작하기도 했다. 따라서 이번 무대에서 그는 팻 메시니의 Offramp를 기타리스트이자 프로듀서의 입장에서 재현과 재해석을 넘나드는 공연을 준비하고 있다.이번 공연에선 정수욱과 함께 오랫동안 호흡을 맞춰온 멤버들이 함께 한다. 뉴욕 현지씬에서 인정받은 피아니스트 심규민, 오랫동안 다양한 뮤지션들과의 활동으로 폭넓은 음악을 선보이는 베이시스트 전제곤, 그리고 My Song에 이어 다시 한번 섬세한 연주를 선보일 드러머 송준영이 참여한다.팻 메시니의 Offramp를 테마로 한 이번 공연에 대해 정수욱은 다음과 같이 소감을 밝혔다.“앨범을 그대로 똑같이 카피해 연주하는 건 아마 너무 손쉽게 접근하는 거라는 생각이 들었습니다. 그들이 당시 사용했던 똑같은 모델의 악기들을 이베이에서 구하는 건 어려운 일이 아니죠. 하지만, (어차피 불가능하기도하고) 차라리 음반을 듣는 게 낳을 수도 있는 100% ‘단순카피’ 연주보단, ‘재해석’으로 방향을 정하고, ‘정수욱’이라는 기타리스트의 스타일로 연주한 팻 메시니 Offramp도 ‘들어줄만 하구나’ 정도가 목표라면 목표랄까요? 함께 연주할 멤버들은 설명이 필요 없는 대한민국 최고의 젊은 재즈 뮤지션들로, 그동안 기타 트리오 세팅으로 가장 많이 연주해왔던 베이시스트 전제곤과 드러머 송준영은 이 Offramp를 해석하는데 가장 개인적이면서도 편안한 리듬섹션이 될 것입니다. 그리고 이번 헌정 공연엔 쿼텟으로 밴드를 조금 더 확장시켜 피아니스트 심규민이 세심하게 음악적 구멍들을 메워줄 것으로 기대하고 있습니다.”플러스히치 주최 ‘재즈 명반을 만나다3 - Offramp’ 공연은 인터파크, 예스24, 티켓링크, 네이버예약 등에서 예매할 수 있다.