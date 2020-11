가수 보아(BoA)의 일본 새 싱글 ‘I believe’(아이 빌리브)가 오늘(4일) 발매된다.보아의 일본 새 싱글 ‘I believe’는 11월 4일 현지에서 음반 발매되며, 이날 낮 12시 플로, 멜론, 지니 등 국내 음악 사이트에서도 음원 공개되어 높은 관심이 예상된다.신곡 ‘I believe’는 밝은 미래를 향해 나아가고자 하는 긍정적인 메시지를 담은 발라드 곡으로, 전 세계 누적 판매 2,000만개를 기록한 RPG 게임 ‘Tales of’ 시리즈의 ‘Tales of The Rays Last Cradle’(테일즈 오브 더 레이즈 라스트 크래들) 테마 곡으로 사용되어 눈길을 끈다.더불어 보아는 지난 2009년 ‘Tales of Graces’(테일즈 오브 그레이시스)의 테마 곡 ‘まもりたい ~White Wishes~’(마모리타이/지키고 싶어)를 발표해 많은 사랑을 받은 만큼, 약 11년 만에 다시 선보이는 ‘Tales of’ 시리즈 주제가에 좋은 반응이 기대된다.