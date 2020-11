[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 워너원으로 활동했던 멤버들이 각자의 자리에서 연이은 컴백으로 팬들의 그리움을 달랜다. 워너원의 팀 멤버에서 각 그룹의 멤버로, 또 솔로로 나서며 자신만의 성장기를 그려나가고 있다.배진영을 시작으로 이대휘와 박우진, 박지훈 또 하성운까지 가요계에 일제히 돌아오며 2018년과 2019년 워너원의 선풍적인 인기를 이끌었듯 개성을 갖춘 뮤지션으로 변화한 모습을 팬들에게 보여줄 예정이다. 공교로운 선의의 경쟁을 펼칠 이들의 행보를 조명해본다.배진영이 소속된 그룹 CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 지난달 27일 세 번째 EP 앨범 '안녕, 낯선시간'을 발매했다. 신보에는 타이틀곡 '정글(Jungle)'을 비롯해 'Move My Body(무브 마이 바디)', '혹시라도 실수로 아름다운 널 해치지 않게(Change Me)', 'Switch It Up(스위치 잇 업)', '반항아(Rebel)'까지 총 다섯 곡이 담겼다.이 가운데 '정글'의 뮤직비디오는 공개 직후 최근 한 시간 동안 유튜브에서 가장 많이 시청한 뮤직비디오 2위로 뽑혔다. 독일과 프랑스 유튜브 트렌드에서 상위권을 기록한 것. 상승세는 수일째 계속되며 국내외 팬들의 사랑을 입증했다.특히 핵심 멤버 배진영은 당초 지난 6월 30일 컴백할 예정이었으나 족근관절 염좌 부상으로 인해 부득이하게 일정을 연기했던 터. 다행히 8월 전문의로부터 완치 판정을 받았고 약 2개월만에 새 앨범을 선보이게 됐다는 점에서 박수갈채를 받고 있다.워너원 출신 이대휘와 박우진이 소속된 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 2일 새 앨범 'SALUTE(살루트)'로 돌아온다. 최근 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 결의에 찬 모습으로 범접 불가한 카리스마를 발산하기도.멤버들은 화려한 제복을 입고 각자의 아우라를 드러내며 독보적인 존재감을 뽐냈다. 절도 있는 마칭 밴드 퍼포먼스가 더해진 웅장한 스케일의 영상은 압도적 몰입감을 선사했고, 앨범에 대한 기대감을 더욱 높였다.박지훈은 솔로 데뷔 후 첫 정규앨범 발매를 눈앞에 두고 있다. 신보 'MESSAGE'는 그와 'L.O.V.E', '360', 'WING' 등 세 장의 미니앨범을 함께한 텐조(TENZO)가 총 프로듀싱을 맡아 박지훈의 색깔을 더욱 강하게 살려냈다. 여기에 스웨덴세탁소와 페노메코, 펀치넬로, EB 등 막강한 피처링 군단이 함께 하며 다채로운 장르를 담아낸다.그는 최근 연기자로서의 입지도 탄탄히 다져가고 있다. 지난 2019년 JTBC '조선혼담공작소 꽃파당'에서 익살스러운 사극 연기를 보여준 것에 이어 현재 방영 중인 웹드라마 '연애혁명'의 주인공으로 맹활약중이다. 웹툰 원작의 '연애혁명' 공주영과 남다른 싱크로율은 몰입감을 더했다는 평이다.하성운은 오는 9일 벌써 솔로로 네 번째 앨범 발매를 기다리고 있다. 미니앨범 'Mirage'에는 총 5곡으로 구성됐고 타이틀곡은 '그 섬(Forbidden Island)'의 1번 트랙. 신비롭고 환상적인 앨범의 분위기를 연출해줄 것으로 기대되고 있다.솔로 남성 가수로서 성장하고 있는 만큼 하성운은 직접 프로듀싱에도 나선 것으로 전해져 아티스트는 물론 프로듀서로서의 면모까지 유감없이 발휘했다는 후문이다. 5개월 만에 돌아오는 신보로 어떤 무대를 보여줄지 궁금증을 높이고 있다.한편, 워너원 출신 강다니엘은 드라마 '편의점 샛별이'의 OST와 지난 8월 'MAGENTA'를 발매했고, 김재환은 지난 31일 KBS 2TV 예능 프로그램 '랜선장터 보는날이장날'에 출연했다.옹성우는 JTBC 금토드라마 '경우의 수'에서 주인공으로 활약 중이며 라이관린은 큐브 측과의 전속계약 분쟁 계속하며 안타까움을 줬다. 군 복무중인 윤지성은 오는 12월 13일 전역을 앞두고 있고 황민현은 오는 17일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '라이브온'에서 정다빈과 함께 주인공을 맡는다.