[스포츠한국 조성진 기자] 밴드 씨엔블루(정용화, 강민혁, 이정신)가 현 소속사 FNC엔터테인먼트와 재계약을 체결했다.FNC엔터테인먼트는 지난 10년간 왕성하게 활동해온 씨엔블루가 앞으로 3인조로 더욱 왕성한 활동을 펼쳐나갈 수 있도록 아낌없이 지원할 계획이라고 21일(수) 밝혔다.씨엔블루는 지난 2010년 ‘외톨이야’로 음악계에 데뷔한 이후 ‘직감’ ‘I’m Sorry’ ‘Can’t Stop’ ‘이렇게 예뻤나’ 등 다수의 히트곡을 배출했다. 올해 멤버 전원이 군복무를 마치고 재계약에 뜻을 모으며 씨엔블루 활동에도 새로운 2막이 열리게 됐다.재계약을 체결한 씨엔블루는 FNC엔터의 지원 아래 활발한 활동을 이어간다.정용화는 지난 5월 절친한 친구들과 함께한 웨딩송 ‘너, 나, 우리(Would you marry me?) (Feat. 이준, 윤두준 of 하이라이트, 광희)’를 발표하며 축가를 선물하는 이벤트로 뜻깊은 활동을 펼쳤다.강민혁은 MBC 새 드라마 ‘오! 주인님’과 카카오M 오리지널 디지털 드라마 '아직 낫서른', 이정신은 뉴미디어 드라마 ‘썸머가이즈’ 주연으로 각각 출연하며 연기 활동을 이어간다.한편, 씨엔블루는 연내 새 앨범을 발매하며 본격적인 그룹 활동에도 나설 계획이다. 무려 3년 8개월만의 신보다.