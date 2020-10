신개념 그룹 NCT(엔시티, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 2집 Pt.1으로 맹활약을 펼치고 있따.지난 12일 오후 6시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널에서 공개된 NCT 정규 2집 Pt.1 타이틀 곡 ‘Make A Wish (Birthday Song)’(메이크 어 위시) 뮤직비디오는 오늘(20일) 오전 1시 18분경 6천만 뷰를 돌파, 7일 7시간 18분으로 자체 최단 기록을 세우며 글로벌 인기행진을 이어가고 있어 눈길을 끈다.특히, 이번 기록은 2018년 2월 19일 공개된 ‘NCT 2018 EMPATHY’(엔시티 2018 엠파시)의 ‘BOSS’(보스) 뮤직비디오가 6000만 뷰 달성까지 265일이 소요된 것을 감안하면 약 38배 빠른 속도로 6천만 뷰를 달성한 것으로, NCT의 폭발적인 성장세를 실감케 한다.타이틀 곡 ‘Make A Wish (Birthday Song)’는 중독성 강한 휘파람 리프와 경쾌한 멜로디가 인상적인 힙합 비트 기반의 팝 댄스 곡으로, 뮤직비디오 역시 유니크한 세트장을 배경으로 멤버들의 화려한 퍼포먼스와 독보적인 비주얼을 다채로운 색감의 영상으로 표현해 시선을 사로잡고 있다.또한 ‘NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt.1’(엔시티 - 더 세컨드 앨범 레조넌스 파트1)은 발매 일주일 만에 음반 판매량 121만장(10월 18일 기준)을 돌파해 밀리언셀러에 등극했으며, 국내 각종 주간 음반 차트 1위 싹쓸이, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 35개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 차트 1위, 일본 라인 뮤직 앨범 톱 100 차트 1위를 기록하는 등 음악 팬들의 많은 사랑을 얻으며 승승장구 중이다.더불어 NCT는 10월 22일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 23일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 25일 SBS ‘인기가요’에 출연해 에너제틱한 매력의 ‘Make A Wish (Birthday Song)’와 감성적인 보컬을 만끽할 수 있는 ‘From Home’(프롬 홈) 무대를 선사, 다채로운 음악 감성으로 시선을 사로잡을 전망이다.