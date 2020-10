제시가 파격 의상으로 섹시한 매력을 더했다.제시는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "You can look and stare but don’t touch me(날 볼 수는 있지만 만질 수는 없어)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 제시는 가슴골이 깊게 파인 의상을 입고 당당한 포즈를 취하고 있다. 탄탄한 몸매가 고스란히 드러난 의상과 표정으로 걸크러시 매력을 유감없이 발휘했다.제시는 독특한 의상 뿐만 아니라 그녀만의 독보적인 매력으로 주변의 시선을 단번에 사로잡는다.한편, MBC 예능 '놀면 뭐하니?'를 통해 탄생한 프로젝트그룹 '환불원정대'에서 '은비'로 활동 중인 제시는 지난 10일 데뷔곡 '돈 터치 미(DON`T TOUCH ME)'를 발매했다.