그룹 방탄소년단이 오는 11월 20일 발매 예정인 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.방탄소년단은 20일 공식 SNS에 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 단체 콘셉트 포토를 올렸다. 사진 속 방탄소년단은 피아노와 마이크 등이 놓인 방에 모여 앉아 편하게 음악 파티를 즐기는 모습이다. 활기찬 기운을 풍기는 파란색 벽지의 방과 탬버린, 실로폰 등 다양한 악기에 둘러싸인 방탄소년단의 진중한 눈빛이 대조를 이뤄 이색적인 분위기를 자아낸다.편안한 자세로 둘러앉은 방탄소년단은 이번 콘셉트 포토에서 또래 친구들과 악기를 연주하며 즐거운 시간을 보내고 있는 모습을 연출했다. 각자 자신을 잘 표현할 수 있는 홈웨어룩에 악기 연주자 같은 느낌을 내기 위해 재킷, 모자, 보타이와 같은 아이템을 착용했다.지난 8월 21일 발매한 디스코 팝 장르의 'Dynamite'로 전 세계에 희망의 메시지와 활력을 전파한 방탄소년단은 이번 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'에서는 자신들의 진솔한 이야기를 담은 음악으로 세상을 향해 위로를 전한다. 이번 앨범을 통해서는 어떤 묵직한 메시지를 전달할지, 아울러 'Dynamite'에 이어 또다시 전 세계에 돌풍을 일으킬 수 있을지 많은 이들의 관심과 기대가 쏠리고 있다.'BE (Deluxe Edition)'는 11월 20일 오후 2시 전 세계에 동시 공개되며, 방탄소년단은 음악뿐만 아니라 콘셉트와 구성, 디자인에 이르기까지 앨범 제작 전반에 적극 참여했다