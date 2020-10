블랙핑크의 '붐바야' 뮤직비디오가 유튜브에서 10억뷰를 돌파했다. 블랙핑크 통산 3번째 대기록이다.13일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘붐바야’ 뮤직비디오는 이날 오전 8시 26분께 유튜브 조회수 10억회를 넘어섰다. 이로써 블랙핑크는 K팝 가수 남녀를 통틀어 처음으로 10억뷰 이상 뮤직비디오 3편을 보유한 그룹이 됐다.'붐바야'에 앞서 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 '킬 디스 러브(Kill This Love)' 뮤직비디오가 10억뷰 금자탑을 쌓았었다. 두 뮤직비디오는 현재 각각 약 13억 5천만뷰와 10억 6천만뷰 이상으로 꾸준한 증가세를 나타내고 있다.블랙핑크의 뮤직비디오 조회수 증가 속도는 올해 들어서 더욱 빨라지는 현상을 보이고 있는데 '붐바야' 역시 다르지 않았다.'붐바야'는 2016년 8월 발표된 블랙핑크의 데뷔 싱글앨범 'SQUARE ONE'의 더블 타이틀곡 중 하나다. 유튜브에 공개된지 4년이 훌쩍 넘은 뮤직비디오임에도 9억뷰에서 10억뷰 도달까지 약 3개월이 소요됐다. 8억뷰에서 9억뷰까지 4개월 보름, 7억뷰에서 8억뷰까지 5개월 13일이 걸린 점을 떠올리면 매우 이례적인 추세다.블랙핑크의 신곡 발표가 이어지면서 기존 히트곡들에 대한 관심이 함께 치솟았다. 실제 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수도 빠르게 늘어 현재 5080만 명 이상을 기록 중이다. 첫 정규앨범의 선공개 타이틀 'How You Like That' 발표 당시(6월 26일 기준, 3740만 명) 보다 무려 1340만 명 늘어난 것이자 전 세계 아티스트 2위에 해당하는 숫자다.