'방방콘'으로 전 세계 75만 팬들을 불러 모은 '방탄소년단'(BTS)이 4개월 만에 온라인 콘서트를 개최한다.방탄소년단은 오늘(10일) 오후 7시와 11일 오후 4시 양일간 온라인 콘서트 'BTS 맵 오브 더 솔 원(MAP OF THE SOUL ON:E)'를 생중계한다. 이번 콘서트는 코로나19 팬데믹으로 인해 라이브 스트리밍 생중계 방식으로 펼쳐진다.앞서 6월 14일 열렸던 방탄소년단의 첫 온라인 콘서트 '방방콘 The Live'은 총 107개 지역에서 동시 접속자 기준 75만 6,600여 명의 시청자들 불러 모으며 '최다 시청자가 본 라이브 스트리밍 음악 콘서트'로 기네스 세계기록을 세운 바 있다.'단 하나(ONE)뿐인 온라인 에디션(ONline Edition) 공연'이라는 의미를 지닌 이번 콘서트는 '방방콘 The Live'보다 8배 많은 제작비가 투입돼 역대급 스케일 콘서트로 기대감을 더한다.4개의 대형 무대를 마련해 관객들이 각기 다른 네 곳의 대형 공연장에서 펼쳐지는 공연을 관람하는 기분을 느낄 수 있도록 했으며, 이 각기 다른 네 곳의 대형 공연장에서 펼쳐지는 공연을 관람하는 기분을 느낄 수 있도록 했다. 증강현실(AR), 확장현실(XR) 등 기술을 적용했으며 관객들은 4K나 HD의 고화질로 감상할 수 있다.아울러 방탄소년단은 지금까지 한 번도 공개하지 않았던 무대를 선사하고, 양일 공연 세트 리스트에 변화를 줘 다양한 퍼포먼스를 꾸밀 예정이다.빅히트는 "'맵 오브 더 솔 원'이라는 콘서트 이름이 단 하나(ONE)뿐인 온라인 에디션(ONline Edition) 공연이라는 의미를 지닌 만큼 한층 더 웅장하고 볼거리가 풍성한 콘서트가 될 것"이라고 예고했다.한편, 방탄소년단은 디지털 싱글 'Dynamite'로 미국 빌보드 '핫 100' 차트에 6주 연속 1위와 2위를 오가며 최상위권을 지키는 등 전례 없는 기록을 세웠다.