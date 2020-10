NCT(엔시티, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 정규 2집 Pt.1 앨범에 글로벌 히트메이커들이 참여해 기대감을 증폭시킨다.오는 12일 발매되는 ‘NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt.1’(엔시티 - 더 세컨드 앨범 레조넌스 파트1)은 곡에 따라 멤버들의 새로운 조합과 매력을 만날 수 있는 연합팀 NCT U는 물론 NCT 127, NCT DREAM, WayV 각 팀의 색깔을 담은 곡까지, 다채로운 음악이 수록되어 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.특히, 이번 앨범은 켄지(KENZIE), 문샤인(Moonshine), 스테레오타입스(Stereotypes), 하비 메이슨 주니어(Harvey Mason Jr.), 마이크 데일리(Mike Daley), 밍지션(minGtion) 등 국내외 뮤지션들이 함께 작업해 완성도를 높였으며, 멤버 재현도 수록곡 ‘Dancing In The Rain’(댄싱 인 더 레인) 작사에 참여해 매력을 더했다.한편, ‘NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt.1’은 10월 12일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개된다.