그룹 방탄소년단 제이홉의 ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ 뮤직비디오가 2억뷰를 달성했다.지난 2019년 9월 공개된 제이홉의 ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 5일 오전 3시 8분경 2억 건을 넘었다.‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’은 제이홉이 처음 춤을 배우기 시작했을 때 접했던 음악인 웹스타(Webstar)와 영비(Young B)의 ‘Chicken Noodle Soup (Feat. AG aka The Voice of Harlem)’에서 후렴구를 인용, 제이홉 특유의 스웨그 넘치는 스타일로 재창조된 곡이다. ‘Dollar’, ‘Mayores (Feat. Bad Bunny)’, 'Sin Pijama (Feat. Natti Natasha)’ 등의 노래로 잘 알려진 미국의 유명 가수이자 배우 베키 지가 참여해 화제를 모았다.‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’은 공개 직후 전 세계 69개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 차지했다. 또한 영국 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 82위, 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 빌보드 ‘핫 100’ 81위를 기록하며 전 세계적으로 폭발적인 반응을 얻었다.뮤직비디오는 원곡의 안무를 재해석한 퍼포먼스가 담겨 있어 시선을 사로잡는다. 50여 명의 다국적 댄서가 펼치는 군무가 인상적이며, 역동적인 동선과 닭의 날갯짓을 형상화해 누구나 따라하기 쉬운 포인트 안무 역시 재미를 더한다.한편, 방탄소년단은 오는 11월 20일 새 앨범 ‘BE (Deluxe Edition)’를 발표한다. 이에 앞서 오는 10월 10일과 11일, 온라인 콘서트 ‘BTS MAP OF THE SOUL ON:E’을 개최해 팬들을 만난다.