배우 이유비 이다인이 남다른 미모를 뽐냈다.이유비는 최근 자신의 인스타그램에 "Do we look alike?"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 동생 이다인과 나란히 앉아 포즈를 취한 이유비의 모습이 담겼다. 두 사람 모두 늘씬한 보디라인과 인형 같은 미모를 뽐낸 모습. 특히 닮은듯 다른 자매의 매력이 감탄을 자아낸다.한편 견미리의 딸인 이유비와 이다인은 배우로 활발히 활동 중이다. 이유비는 최근 KBS 2TV '개는 훌륭하다', KBS Joy '셀럽뷰티2'에 출연했으며 이다인은 현재 SBS '앨리스'에서 활약하고 있다.