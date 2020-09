소녀시대 서현이 블랙핑크 모창을 선보였다.12일 방송된 JTBC '아는형님'에서는 서현과 고경표가 게스트로 출연했다.이날 서현은 "블랙핑크 개개인 멤버들의 성대모사를 할 수 있다"며 'How You Like That'의 모창을 시작했다.서현은 지수와 로제에 이어 제니의 파트까지 완벽하게 소화하며 놀라움을 안겼다.이에 김희철은 "고경표씨는 로제와 함께 드라마를 하는거냐. 아 서현이구나. 정말 똑같다"라고 리액션을 날려 웃음을 자아냈다.