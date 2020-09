그룹 투모로우바이투게더의 곡이 라디오 디즈니 ‘올해의 여름곡’으로 선정됐다.9월 4일(현지시간) 미국 유명 방송 라디오 디즈니(Radio Disney)가 공식 SNS를 통해 ‘올해의 여름곡(Radio Disney’s Song of the Summer)’을 발표한 가운데, 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 2집 ‘꿈의 장: ETERNITY’ 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’이 ‘올해의 여름곡’에 선정됐다.투모로우바이투게더는 라디오 디즈니 공식 SNS 채널에 게시된 영상을 통해 “‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’이 라디오 디즈니의 2020년 여름곡으로 선정됐다. 많은 분들이 노래를 즐겨 주셔서 정말 영광이고 행복하다”며 기뻐했다.이어 “모아 여러분이 사랑해 주시고 응원해 주셔서 정말 감사하다. 원동력이 돼주는 모아 덕분에 늘 최선을 다하려고 한다. 어서 여러분들 앞에서 공연을 하고 싶고, 앞으로도 더 좋은 음악으로 찾아뵙겠다”는 포부를 밝혔다.지난해 3월 데뷔한 투모로우바이투게더는 ‘꿈의 장’ 시리즈로 끊임없는 성장세를 보여 주고 있다. 최근 발매한 ‘꿈의 장: ETERNITY’는 전 세계 50개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위, 일본 오리콘 데일리 앨범 차트와 주간 앨범 차트 정상을 차지했다.