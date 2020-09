걸그룹 블랙핑크의 '킬 디스 러브(Kill This Love)' 뮤직비디오가 유튜브에서 10억 뷰를 돌파했다. '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'에 이어 통산 두 번째 기록이다.2일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '킬 디스 러브' 뮤직비디오는 이날 오후 3시9분께 유튜브 조회 수 10억회를 넘어섰다.이로써 블랙핑크는 K팝 그룹 처음으로 10억 뷰 이상 뮤직비디오 2편을 보유하게 됐다. '킬 디스 러브'에 앞서 '뚜두뚜두'가 10억 뷰를 넘겼고 이 뮤직비디오는 현재 13억 뷰를 눈앞에 두고 있다.YG 측은 "'킬 디스 러브' 뮤직비디오는 공개 1년이 훌쩍 넘은 시점임에도 억대 뷰 누적 속도가 점점 빨라지고 있다"며 "블랙핑크의 신곡 발표가 이어지면서 기존 히트곡들에 대한 관심이 함께 치솟은 것으로 풀이된다"고 밝혔다.'킬 디스 러브' 뮤직비디오는 지난 7월7일 유튜브에서 조회 수 9억 뷰를 돌파했다. 이번 10억 뷰 도달에 걸린 기간은 56일이다. 이전에 8억 뷰에서 9억 뷰까지 78일, 7억 뷰에서 8억 뷰까지 106일이 걸린 점에 비춰 이례적인 역주행이라는 평가다.블랙핑크의 기록 경신은 계속될 전망이다. 지난 6월26일 공개된 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오가 신호탄을 쐈다. 이 뮤직비디오는 약 32시간 만에 1억 뷰, 7일 만에 2억 뷰, 21일 만에 3억 뷰, 43일 만에 4억 뷰를 돌파하며 상승세를 보이고 있다.