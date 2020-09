[스포츠한국 조은애 기자] 영화 '뮬란'이 국내 공식 커버송 아티스트 AKMU 이수현의 ‘숨겨진 내 모습(Reflection)’ 음원과 뮤직비디오를 공개한 가운데 국내외 네티즌들의 찬사가 이어지고 있다.'뮬란' 측은 최근 국내 공식 커버송 아티스트 AKMU 이수현의 ‘숨겨진 내 모습(Reflection)’ 음원, 뮤직비디오를 공개했다.세상이 원하는 틀에 맞추지 않고 진정한 자신의 모습을 찾고 싶은 ‘뮬란’의 마음을 담은 ‘숨겨진 내 모습(Reflection)’은 AKMU 이수현의 호소력 짙은 보이스로 묵직한 감동을 선사하는 한편, 타인이 기대하는 자신의 모습 그리고 진정한 자신의 모습 사이에서 고뇌하는 ‘뮬란’의 복합적인 내면을 담아낸 한국어 가사로 눈길을 끈다.특히 AKMU 이수현의 가창력과 함께 소녀에서 전사로 성장하는 ‘뮬란’의 대서사를 엿볼 수 있는 ‘숨겨진 내 모습(Reflection)’ 뮤직비디오는 디즈니 뮤직 아시아 VEVO 공식 유튜브 채널과 네이버 TV를 통해 공개된 지 20시간 만에 누적조회수 25만회(9월 1일, 오전 10시 기준)를 넘어서며 글로벌한 인기를 입증했다.빠르게 늘어가는 조회수만큼 네티즌들의 반응도 폭발적이다. 특히 국내외 네티즌들의 댓글은 ‘숨겨진 내 모습(Reflection)’의 글로벌한 인기를 실감케 한다.해외 팬들은 “I can listen to Suhyun’s voice all day. (나는 이 목소리를 하루 종일 들을 수도 있다)”(WIN***), “Suhyun's voice totally fits to any Disney songs. (AKMU 이수현의 목소리는 어떤 디즈니의 노래와도 완벽하게 어울린다)”(KS Y***), “I don’t know for what reason but I’m tearing up while listening to Suyhun’s version. (무슨 이유인지는 모르겠지만 이 곡을 들으니 눈물이 난다)”(Kim***), “She perfectly conveyed the message of the song. (AKMU 이수현은 노래의 메시지를 완벽하게 전달했다)”(Cha***) 등 AKMU 이수현의 뛰어난 가창력과 표현력에 대한 극찬을 이어가고 있어 눈길을 끈다.국내 팬들 또한 “이수현은 진짜 성덕의 표본이 아닐까.... 어딜 가든 디즈니 ost 부르면서 덕밍아웃하더니 진짜 디즈니에서 노래 부르게 될 줄이야ㅠ 너무 좋다ㅠㅠㅠㅠㅠ♥”(하늘***), “AKMU 이수현은 어떤 노래를 불러도 잘 소화해 내는 것 같다”(오늘도***), “믿듣인거 RG?”(무슨닉***), “AKMU 이수현의 감성이 디즈니와도 이렇게 잘맞는다니”(Cha***), “요 근래 디즈니 한국어 OST 중 젤 잘 어울리고 너무 좋음 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ”(1313***)라며 ‘모태디즈니’라는 별명을 가지고 있는 AKMU 이수현이 부른 ‘숨겨진 내 모습(Reflection)’에 대한 찬사를 덧붙여 전세계적인 OST 열풍을 예고하고 있다.영화 '뮬란'은 오는 9월 17일 개봉한다.