걸그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 유아가 솔로 데뷔 앨범 스틸을 공개했다.유아는 30일 소속사 WM엔터테인먼트의 공식 SNS채널을 통해 첫 번째 미니 앨범 ‘Bon Voyage’의 티저를 선보였다."나를 찾아가려 해 '숲의 아이'"라는 문구와 함께 공개된 티저 이미지에서 유아는 무엇인가를 자각한듯한 눈빛으로 누군가를 응시하고 있다.어둠 속에서 반짝이고 있는 유아의 눈빛은 이전에 볼 수 없던 오묘한 무드로 강렬한 에너지를 뿜어낸다. 특히 유아는 별빛이 쏟아지는듯한 몽환적인 분위기를 바탕으로 거칠고도 순수한 매력을 드러내며 시선을 사로잡았다.무엇보다 티저 속 "A forest spirits with growing soft hair all over the body and sparkly horns on the head (온몸에 부드러운 털이 자라나고 머리엔 반짝이는 뿔이 돋아나는 '숲의 아이')"라는 문구 역시 유아가 새롭게 선보일 무대에 대한 기대를 더하고 있다.한편, 유아의 첫 번째 미니 앨범 ‘Bon Voyage’는 오는 9월 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.